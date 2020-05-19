19 Mayıs korona tablosu! Corona virüs Türkiye vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısı kaç oldu?

Corona virüs vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısı kaç oldu sorusunun yanıtı akşam saatlerinde yoğun olarak araştırılıyor. Güncel vaka sayılarını öğrenmek isteyen vatandaşlar özellikle akşam saatlerinde 18 Mayıs korona tablosu hakkında araştırma yapıyor. Dün Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 1158 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 31 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 150 bin 593 ve can kaybı 4 bin 171 olurken, 1615 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 111 bin 577'ye ulaştı.
CORONA VİRÜS VAKA, ÖLÜM VE İYİLEŞEN HASTA SAYISI OLDU?
18 MAYIS CORONA TABLOSU
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 25 bin 141 test yapıldı. Bu kapsamda 1158 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.
Son 24 saatte 31 kişi vefat etti, 1615 hasta iyileşti.
Toplam test sayısı 1 milyon 650 bin 135, vaka sayısı 150 bin 593, vefat sayısı 4 bin 171, yoğun bakımdaki hasta sayısı 903, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 463, iyileşen sayısı ise 111 bin 577 oldu.
"YOĞUN BAKIM HASTA SAYISI AZALIYOR"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yoğun bakıma ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Vaka sayısı öngörülebilir düzeyde seyrediyor. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın evde kalalım." değerlendirmesini yaptı.
SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN 19 MAYIS MESAJI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Koca, Twitter hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:
"Gençlik, toplum için yeni olan gerçeği görebilme, şartları aşma kabiliyetidir. Bandırma Vapuru'nun Samsun'a vardığı 19 Mayıs 1919'da bu ruha sarıldık. Milli Mücadele'nin fiili başlangıcı, büyük umut gününden ilham alan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun."