19 Mayıs korona tablosu! Corona virüs Türkiye vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısı kaç oldu?

Corona virüs vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısı kaç oldu sorusunun yanıtı akşam saatlerinde yoğun olarak araştırılıyor. Güncel vaka sayılarını öğrenmek isteyen vatandaşlar özellikle akşam saatlerinde 18 Mayıs korona tablosu hakkında araştırma yapıyor. Dün Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 1158 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 31 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 150 bin 593 ve can kaybı 4 bin 171 olurken, 1615 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 111 bin 577'ye ulaştı.

CORONA VİRÜS VAKA, ÖLÜM VE İYİLEŞEN HASTA SAYISI OLDU?