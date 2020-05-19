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    • 19.05.2020 18:27
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    Son dakika: Başkan Erdoğan: Her alanda gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz

    Son dakika haberine göre Başkan , 'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla video konferans yöntemiyle gençlerle bir araya geldi. Başkan Erdoğan, hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençlerimizi sadece istiklâl ve istikbâl mücadelesinin neferleri olarak değil, aynı zamanda büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarları olarak görüyoruz. Spordan sanata, bilimden siyasete kadar her alanda gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



    Başkan , 'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla video konferans yöntemiyle gençlerle bir araya geldi. Başkan Erdoğan, hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençlerimizi sadece istiklâl ve istikbâl mücadelesinin neferleri olarak değil, aynı zamanda büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarları olarak görüyoruz. Spordan sanata, bilimden siyasete kadar her alanda gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



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