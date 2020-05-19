Son dakika: Başkan Erdoğan: Her alanda gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla video konferans yöntemiyle gençlerle bir araya geldi. Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençlerimizi sadece istiklâl ve istikbâl mücadelesinin neferleri olarak değil, aynı zamanda büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarları olarak görüyoruz. Spordan sanata, bilimden siyasete kadar her alanda gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Gençlerimizi sadece istiklâl ve istikbâl mücadelesinin neferleri olarak değil, aynı zamanda büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarları olarak görüyoruz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 19, 2020
Spordan sanata, bilimden siyasete kadar her alanda gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/9ztC6LGk25