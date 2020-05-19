Son dakika: Başkan Erdoğan: Her alanda gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz

Gençlerimizi sadece istiklâl ve istikbâl mücadelesinin neferleri olarak değil, aynı zamanda büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarları olarak görüyoruz.



Spordan sanata, bilimden siyasete kadar her alanda gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/9ztC6LGk25