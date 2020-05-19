Mezar ziyareti serbest mi? Arefe günü ve bayramda mezarlık ziyareti yasak mı?

Corona virüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Kabine toplantısı sonrası Ramazan Bayramı sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilde, 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını vurguladı. Bunun üzerine vatandaşlar Arefe günü ve Ramazan Bayramı'nda mezarlık ziyaretleri yasak mı? Sorularının yanıtlarını bulmak için internet üzerinden sorgulamalara başladı. İşte merak edilenler…
BAYRAMDA MEZAR ZİYARETİ YASAK MI? KABİR ZİYARETİ YAPILABİLECEK Mİ?
İçişleri Bakanlığı'nın Ramazan ayı başında 81 ilin valiliğine gönderdiği Ramazan tedbirleri' genelgesinde ramazan ayı boyunca türbe ziyaretleri yasaklanmış, mezarlık ziyaretleri de kontrollü olmak şartıyla izin verilmişti.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından açıklanan yasaklar Arife gününden itibaren geçerli olacak. İçişleri Bakanlığı'nın Ramazan Bayramı genelgesinin açıklanması bekleniyor.
Belediyelerin mezarlıklar müdürlükleri şimdiden mezarlıkları bakımdan geçiriyor. Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların kabir ziyaretlerinde sıkıntı çekmeden, sosyal mesafeyi korumak suretiyle ziyaretlerini yapabilmeleri için genel temizlik çalışması yapıyor.
81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle mezarlıklara gidilemeyeceği için mezar ziyaretleri bayramdan önce yapılabilecek. Mezarlıkların girişlerinde ateş ölçümü yapılacak, sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına ilişkin kontrollere ağırlık verilecek.
Mezarlık ziyaretli ile ilgili düzenlemeler İl Hıfzısıhha Kurulları tarafından alınıyor. İl Hıfzıssıhha Kurulu gerekli gördüğünde mezarlıklara girişleri yasaklayabilecek.
SİİRT'TE MEZARLIK ZİYARETİ YASAKLANDI
Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı arifesi ve bayramda mezarlık ziyaretleri ile toplu bayramlaşma yasaklandı.Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulunca birtakım kararlar alındığı belirtildi.
BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HAKKINDA
Cumhurbaşkanı Erdoğan sokağa çıkma yasağı ile ilgili şu bilgileri verdi;
"Arife gününden bayramın son gününe kadar, 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. İnşallah bayramdan sonra bu tür sınırlamalara ihtiyacımızın olmayacağı bir tabloyla karşılaşacağımıza inanıyorum. Bayramın birinci günü olan 24 Mayıs Pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız yine sokağa çıkabilecek. Bu hafta çarşamba ve cuma günleri gençlerimizle ilgili esnetme uygulaması yine devam edecektir. 15 ilimiz için geçerli olan şehirlerarası seyahat kısıtlaması, 15 gün süreyle uzatılmıştır."