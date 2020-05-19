Mezar ziyareti serbest mi? Arefe günü ve bayramda mezarlık ziyareti yasak mı?

SİİRT'TE MEZARLIK ZİYARETİ YASAKLANDI



Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı arifesi ve bayramda mezarlık ziyaretleri ile toplu bayramlaşma yasaklandı.Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulunca birtakım kararlar alındığı belirtildi.

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HAKKINDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan sokağa çıkma yasağı ile ilgili şu bilgileri verdi;



"Arife gününden bayramın son gününe kadar, 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. İnşallah bayramdan sonra bu tür sınırlamalara ihtiyacımızın olmayacağı bir tabloyla karşılaşacağımıza inanıyorum. Bayramın birinci günü olan 24 Mayıs Pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız yine sokağa çıkabilecek. Bu hafta çarşamba ve cuma günleri gençlerimizle ilgili esnetme uygulaması yine devam edecektir. 15 ilimiz için geçerli olan şehirlerarası seyahat kısıtlaması, 15 gün süreyle uzatılmıştır."