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    • 18.05.2020 17:59
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    İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret etmişti! Provokatör '' suçundan tutuklandı!

    Son dakika haberleri... Sosyal medya hesabından İslam dinini ve Hz. Muhammed’e yönelik ağıza alınmayacak sözlerle hakaret eden fotoğrafçı   '' suçu kapsamında çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Erez hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatırken, Twitter’ın da binlerce şikayet sonrası Erez’in hesabını askıya aldığı ortaya çıktı.

    Provokatör Fırat Erez tutuklandı!

    sosyal medyadan kendisine gelen tepkileri de alıntılayarak, İslam dinini ve Hz. Muhammed'i hedef alan açıklamalarına devam etmişti. Erez'in İslam dini hakkında alınmayacak ifadelerine tepki diğer sosyal medya kullanıcıları tepki göstererek, halkı kin ve düşmanlığa teşvik ederek aşağılama suçunu işlediği gerekçesiyle emniyete çağrıda bulunmuştu.

    GÖZALTINA ALINDI
    emniyeti geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan provokatif içerikler paylaşan Fırat Erez hakkında harekete geçerek, gözaltına almıştı. Fırat Erez, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı 'a ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret ettiği gerekçesiyle Ekim 2017'de de gözaltına alınmıştı.

    TUTUKLANDI
    Emniyette alınan ifadesinin ardından adliyeye götürülerek nöbetçi sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Fırat Erez '' suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Erez'in Twitter hesabı ise yaptığı paylaşımlar nedeniyle yoğun şikayete maruz kalınca geçici bir süreliğine askıya alındı.

    ATAKAN IRMAK-SABAH

    Haberler Güncel İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret etmişti! Provokatör Fırat Erez 'Dini Değerleri Aşağılamak' suçundan tutuklandı!
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