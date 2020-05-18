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    • 18.05.2020 17:50
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    11 günlük bebekte çıktı! 26 kişi karantinaya alındı!

    ’da, Covid-19 testi yapılan Mustafa K. ile 11 gün önce doğan kız bebeğinde tespit edildi. ve ’nde tedavi altına alındıktan sonra yenidoğan servisindeki başka bir bebeğin annesi olan Pınar O.'da koronavirüs tespit edildi. Bebek ve 2 kişi tedavi altına alınırken, aralarında sağlık çalışanlarının da olduğu 25 kişi evlerinde karantinaya alındı.

    11 günlük bebekte koronavirüs çıkrtı!

    Hisarcık ilçesine bağlı Hasanlar köyünde oturan Fatma K., 7 Mayıs tarihinde Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesi'nde doğum yaparak bir kız bebek dünyaya getirdi. Mustafa ve Fatma K. çifti, doğumun ardından Hasanlar köyündeki evlerine döndü. Geçen 8 Mayıs günü bebekte sarılık görülmesi üzerine Mustafa ve Fatma K. çifti, bebeklerini Evliya Çelebi Eğitim ve 'ne götürdü. Yapılan ilk muayenenin ardından kız bebek, yenidoğan yoğun bakım servisine alındı. 11 Mayıs günü ise baba Mustafa Kaşık'ta belirtiler görülmesi üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıkmasının ardından hastanede tedavi altına alındı.

    BAŞKA BİR BEBEĞİN ANNESİNDE DE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ

    Kütahya Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibince yapılan incelemede bebek ve ailesiyle temas ettiği değerlendirilen aralarında doktor, hemşire, hizmetli ile yenidoğan servisinde kalan 3 bebek ile annelerine Covid-19 testi yapıldı. Yenidoğan servisindeki başka bir bebeğin annesi olan Pınar O.'nun testi pozitif çıkarken, 11 sağlık çalışanın testi ise negatif olduğu tespit edildi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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