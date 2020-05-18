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    • 18.05.2020 20:05
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    Son dakika: 18 Mayıs Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

    Son dakika haberine göre, Twitter üzerinden 18 Mayıs yeni tip (Kovid-19) vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.

    Bakan Koca Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
    Twitter üzerinden 18 Mayıs yeni tip (Kovid-19) vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.

    Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yoğun bakıma ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Vaka sayısı öngörülebilir düzeyde seyrediyor. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın evde kalalım." ifadelerine yer verdi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 18 Mayıs Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
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