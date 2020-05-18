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    • 18.05.2020 22:02
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    Başkan Erdoğan'dan 'a koronavirüsle mücadelesinde destek mesajı

    Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanı 'e yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili bir mesaj gönderdi. Erdoğan gönderdiği mesajda, "Biz dost ve kardeş Kazakistan'ın çabalarını desteklemek için yardım eli uzatmaya hazırız." ifadesini kullandı.

    Başkan Erdoğan'dan Kazakistan'a destek mesajı

    Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanı 'e yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili bir mesaj gönderdi.

    Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Tokayev'e, ülkenin Kovid-19'la mücadelesini destekleyici bir mesaj gönderdi.

    YARDIM ELİ UZATMAYA HAZIRIZ
    Mesajında, Kazakistan'ın Kovid-19'un yayılmasına karşı aldığı önlemleri yakından takip ettiklerini belirten Erdoğan, "Her şeyden önce salgınla mücadelede ön planda olan sağlık çalışanlarına başarılar diliyorum. Kazak halkının bu krizin üstesinden geleceğine inanıyorum. Biz dost ve kardeş Kazakistan'ın çabalarını desteklemek için yardım eli uzatmaya hazırız ve gerekli tıbbi ekipmanı gönderiyoruz." ifadelerine yer verdi.

    Erdoğan, mesajında, virüsten hayatını kaybeden Kazakistan vatandaşları için başsağlığı ve hastalığa yakalananlara acil şifalar dilemesinin yanı sıra mevcut kriz sonrası iki ülkenin, kardeşliği ve tarihi bağlara dayalı ikili stratejik ortaklığını daha da güçlendirmek için ortak çaba göstermeye devam edeceklerine yönelik inancını dile getirdi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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