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    • 18.05.2020 21:49
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    Son dakika: Dr. 'yı unutmadı: Mücadelesi için minnettarız

    Son dakika haberine göre, , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Dr. 'yı hesabından paylaştığı bir video ile andı.



    , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Dr. 'yı hesabından paylaştığı bir video ile andı.




    Bakan Koca yaptığı açıklamada, "DR. NİHAT DAYANIKLI. 1949 Akhisar doğumlu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Uzmanlık eğitimini burada aldı. Ödemiş Devlet Hastanesinde 28 yıl görev yaptı. Mesleğini hayatı boyunca sürdürdü. Son olarak bir tıp merkezinde hasta bakıyordu. Mücadelesi için minnettarız." ifadelerine yer verdi.



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    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Dr. Nihat Dayanıklı'yı unutmadı: Mücadelesi için minnettarız
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