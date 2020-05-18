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    • 18.05.2020 22:54
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kars ve Hakkari'de olan Mehmetçikler için taziye mesajı

    Başkan Erdoğan, Erdoğan'dan Kars ve Hakkari'de olan Mehmetçikler için taziye mesajı yayınladı. Erdoğan mesajında, "Kars ve Hakkâri'de şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz ve Sözleşmeli Er 'a Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağolsun." ifadelerine yer verdi.

    Başkan Erdoğan'dan şehitler için taziye mesajı

    Başkan , olan ve Sözleşmeli Er 'a Allah'tan rahmet diledi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kars ve Hakkari'de şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz Yüzbaşı Ferhat Çiftçi ve Sözleşmeli Er Halil Çakır'a Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağolsun." ifadelerine yer verdi.

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