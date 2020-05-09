A Haber ekranlarında yayınlanan Yaz Boz programında ABD’li doktor Judy Mikovits, koronavirüsle ilgili şoke eden açıklamalarına yer verildi. ‘’Virüs laboratuvarda manipüle edildi’’ diyen Mikovits, bilimsel gerçeklerin saklandığını iddia etti.
ABD’li doktordan koronavirüsle (Kovid-19) ilgili dünyayı şoke eden açıklamalar: Virüs laboratuvarda manipüle edildi
09.05.2020 23:23
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