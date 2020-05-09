RAMAZAN İMSAKİYE
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ABD’li doktordan koronavirüsle (Kovid-19) ilgili dünyayı şoke eden açıklamalar: Virüs laboratuvarda manipüle edildi

ABD’li doktordan koronavirüsle (Kovid-19) ilgili dünyayı şoke eden açıklamalar: Virüs laboratuvarda manipüle edildi
09.05.2020 23:23

A Haber ekranlarında yayınlanan Yaz Boz programında ABD’li doktor Judy Mikovits, koronavirüsle ilgili şoke eden açıklamalarına yer verildi. ‘’Virüs laboratuvarda manipüle edildi’’ diyen Mikovits, bilimsel gerçeklerin saklandığını iddia etti.


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