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    • 17.05.2020 23:56
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    li ’dan bomba itirafı! “Milliyetçileri kapıdan içeri sokmam”

    31 Mart seçimlerinde 'nin Kadıköy Belediye Başkan Adayı olan ’dan ‘Milliyetçilik’ iddialarında bulunan İYİ Parti’yi karıştıracak bir itiraf geldi. Kınay, seçimlerden önce 'e "Ben sosyalistim. Siz bile gönderseniz, milliyetçi olan kimseyi kapıdan içeri almam" dediğini Akşener’in de bunu kabul ettiğini itiraf etti.

    İP’i koparacak itiraf!

    HDP ile yaptıkları gizli ittifakın HDP'li isimler tarafından itiraf edilmesinin ardından bunu yalanlayan ve "Milliyetçilik" iddiasında bulunan 'yi karıştıracak bir itiraf daha geldi.

    31 Mart seçimlerinde İYİ Parti'nin Kadıköy Belediye Başkan Adayı olan seçimler öncesi İYİ Parti Genel Başkanı ile arasında geçen konuşmaları ifşa etti.

    "TÜRKÇÜLÜK, TANRI DAĞI HİÇBİRİNİ KABUL ETMİYORUM"
    Katıldığı bir programda Meral Akşener ile fikirlerinin uyuşmadığını söyleyen Kınay, "Nerede ayrışıyorsunuz?" sorusu üzerine Kınay, "Türkçülük, Tanrı Dağı, din yönelgesi, hiçbirini kabul etmiyorum. Çok basit değil mi?" şeklinde yanıt verdi.

    "MİLLİYETÇİLERİ KAPIDAN İÇERİ SOKMAM"
    İYİ Parti'nin adayı olmadan önce Akşener ile görüştüğünü belirten Kınay, "Meral Hanım hatırlayacaktır. Ben sosyalistim. Benim kapıma sizin aracılığınızla ve herhangi bir milliyetçilk kimliği ile gelen hiç kimseyi siz gönderseniz dahi içeri almam. Çok açık söylüyorum kabul ediyorsanız adayınız olayım dedim. O da bunu kabul etti." açıklamasında bulundu.

    TAKVİM. COM.TR

    Haberler Güncel İYİ Partili Emre Kınay’dan bomba Meral Akşener itirafı! “Milliyetçileri kapıdan içeri sokmam”
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