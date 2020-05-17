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    • 18.05.2020 01:50
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    Camii ve Türbesi'nde drift yapan 'li 'ın adamlarına yetersiz ceza!

    'nin imza attığı skandalların ardı arkası kesilmiyor. 19 Mayıs töreni bahane eden 'ın, Basın Yayın Koordinatörlüğü görevine getirdiği Volkan Gültekin, Camii ve Türbesi önünde drift yaptırdı. Valiliğinden yapılan açıklamada drift yapan ve islami değerleri hiçe sayan motosiklet sürücüsüne yalnızca para cezası kesildiği bildirildi.

    Skandal görüntülere yetersiz ceza

    'nin imza attığı skandalların ardı arkası kesilmiyor. Büyükşehir Belediye Başkanı 'ın, Basın Yayın Koordinatörlüğü görevine getirdiği Volkan Gültekin, önünde motosikletle drift yaptırdı. Vatandaşlar, 'nin türbesinin de yer aldığı Külliye'deki görüntülerin ardından Mansur Yavaş'a tepki gösterdi.

    Volkan Gültekin'ün düzenlediği tepki çeken driftte motosikleti kullananın Kent Konseyi'nden Alper Kaya olduğu öğrenildi.


    VALİLİKTEN CEZA AÇIKLAMASI
    , Hacı Bayram Veli Türbesi önünde drift yapan motosiklet sürücüsüne ceza kesildiğini bildirdi.

    Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
    "Bazı basın yayın organlarında Ankara'nın bazı tarihi ve kültürel alanlarında motosikletle drift yapılarak çekim yapıldığı şeklinde haberler yapılmıştır. 16 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşen olay ile ilgili motosiklet sürücüsüne hız ihlali ve aşırı gürültü nedeniyle trafik cezası, diğer 5 kişiye sokağa çıkma yasağının ihlal edilmesinden dolayı aynı gün 3150'şer lira idari para cezası uygulanmış ve izinsiz çekim yapmaları sona erdirilmiştir"

    Haberler Güncel Hacı Bayram-ı Veli Camii ve Türbesi'nde drift yapan CHP'li Mansur Yavaş'ın adamlarına yetersiz ceza!
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