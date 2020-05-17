



"MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ ÜLKENİN GÜNDEMİNDE DAHA SICAK TUTULMALI"

Veri ve görüntü işleme sitemlerine dair diğer savunma şirketlerinin çalışmalarının sonuçlarının da yakında üretime katkı yapacağını belirten Demir, bu anlamda Milli Teknoloji Hamlesi'nin ülkenin gündeminde daha sıcak tutulması ve yurt içinde geliştirilen her alandaki teknolojilerin çoklu kullanımının önemine dikkati çekti.

Demir, "İnşallah bunu, savunma sanayisinde olduğu gibi diğer sanayi alanlarıyla yakın iş birliğiyle sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Bilkent Üniversitesi UMRAM ve akademideki çeşitli araştırma merkezleriyle savunma sanayisinin yakın iş birliğine de değinen İsmail Demir, şunları kaydetti:

"Çeşitli üniversitelerle bu anlamda çalışmalarımız da sürmekte. Yani bilgi ve teknoloji gelecek. Biz bu geleceğe, gençlerimizle beraber yatırım yapmaya devam ediyoruz. Savunma sanayisi de inşallah bunun öncülüğünü yapmaya devam edecek."