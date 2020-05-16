İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye gelirlerinin fazlasıyla düştüğünü iddia ederek "Hizmetlerimizi aksatmadan, büyük bir tasarruf seferberliği başlattık" dedi.

İmamoğlu'nun bu sözlerinin ardından hangi alanlarda tasarruf uygulamaları yapılacağı merak ediliyordu. Ancak İBB'nin attığı son adım bu sözlerin altının boş olduğunu ortaya koydu.





MUHTARLARA BEDAVA AKILLI TELEFON DAĞITTI

İmamoğlu'nun başkanlığını yürüttüğü İBB, 962 muhtara piyasa değeri 2 bin 600 lira olan akıllı telefonlardan hediye etti. Bu hediyelerin ortalama maliyeti 2 milyon 500 bin lira olarak hesaplandı.







HASTANE YOLUNU BÜTÇE BAHANESİYLE İPTAL ETMİŞTİ

2,5 milyon lirayı muhtarlara akıllı telefon hediye etmeye ayıran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarının yapımını "bütçem yok" bahanesiyle iptal etmişti.





İŞTE O YAZI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Kalkanlı'nın, 11 Aralık 2019 tarihinde İstanbul Valiliği'ne gönderdiği yazıda şöyle deniliyor:



SOSYAL MEDYADAN "FATURA" TEPKİSİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, aynı zamanda "akıda fatura" uygulamasıyla sözde dar gelirlilerin faturalarının ödenmesi için kampanya başlatmıştı. Faturalar arasında 1000 liralık faturaların bile yer alması "bu nasıl dar gelirli faturası", "İBB dar gelirlilere yardım bahanesiyle para mı topluyor" yorumlarına neden olmuştu. Sosyal medyada vatandaşlar, telefon hediyelerine tepki göstererek "o telefonun parasıyla kaç fatura ödenirdi!" yorumunda bulundular.



