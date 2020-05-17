EREN YILDIRIM, İLÇE BELEDİYELERİNİN VEFA SOSYAL DESTEK GRUBU'NUN ARAÇLARIYLA DESTEK VERMESİNDEN RAHATSIZ

Eren Yıldırım'ın çektiği videolarda; Vefa Sosyal Destek Grupları'nın yardım çalışmasını adım adım takip ettiği, ihtiyaç sahibi yapılan yardım için 'Yüreğir Belediyesi, Valiliğin yapmış olduğu yardım olan vefa yardımlarını taşıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. (…)"Yüreğir Park Bahçe ve Zabıta belediye araçlarıyla soğan ve patates dağıtımı yapılıyor. Vefa ekibinin, valiliğin ekibiyle" ifadelerini kullandığı görülüyor.

Vefa Sosyal Destek Grupları'nın çalışmalarına ilçe belediyeleri araç ve gereçleriyle destek oluyor.

İLÇELERDE, KAYMAKAMLARIN KOORDİNASYONUNDA OLUŞTURULDU, BELEDİYELER DE ARAÇLARLA YARDIMLARA DESTEK VERİYOR

Vefa Sosyal Destek Grupları, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs sürecinde sokağa çıkma sınırlandırmasından etkilenen 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan vatandaşlara hizmet için oluşturuldu. İlçelerde, kaymakamların koordinasyonunda oluşturulan İlçe Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, talep sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını ivedilikle karşılıyor.

EREN YILDIRIM ÇEKTİĞİ VİDEOLARI ZEYDAN KARALAR'A GÖNDERMİŞ!

Yüreğir Kaymakamlığı önünde Kaymakam Oğuzhan Bingöl'ün de katılımıyla gerçekleştirdiği yardım dağıtımı sırasında saldırıya uğramış, CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım da saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Eren Yıldırım'ın çektiği ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a gönderdiği tespit edilen dört videoda; saldırı öncesinde araçta bulunan kişilerle Vefa Sosyal Destek Grupları'nın çalışmaları adım adım takip ettiği görülüyor.

EREN YILDIRIM'IN VEFA SOSYAL DESTEK GRUBU'NU ADIM ADIM TAKİP ETMİŞ!

İlk videoda; Eren Yıldırım'ın bulunduğu araçtan, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun Yüreğir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ait olan araçlarda bulunan ihtiyacı olan vatandaşlara patates ve soğanı dağıtmasını görüntülediği açıkça görülüyor.

"YÜREĞİR BELEDİYESİ, VALİLİĞİN YAPMIŞ OLDUĞU YARDIM OLAN VEFA YARDIMLARINI TAŞIYOR ARKADAŞLAR"

İkinci videoda ise; Eren Yıldırım'ın bulunduğu aracın Vefa Sosyal Destek Grubu'nun yardım dağıttığı yerde yavaşladığı ve Eren Yıldırım'ın, "Yavaş. Yavaş. Yüreğir Belediyesi, Valiliğin yapmış olduğu yardım olan vefa yardımlarını taşıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz" ifadelerini kullandığı açıkça görülüyor. Eren Yıldırım'ın, söz konusu iddiası gerçeği yansıtmıyor. Türkiye'nin birçok ilçesinde CHP'li belediyeler araç ve gereçleriyle Vefa Sosyal Destek Grubu'na destek veriyor.

"BELEDİYE ARAÇLARIYLA SOĞAN VE PATATES DAĞITIMI YAPILIYOR. VEFA EKİBİNİN, VALİLİĞİN EKİBİYLE…"

Üçüncü videoda ise; Eren Yıldırım'ın bulunduğu aracın Vefa Sosyal Destek Grubu'nun yardım dağıttığı yerden geçerken; Eren Yıldırım'ın, "Yüreğir Park Bahçe ve Zabıta belediye araçlarıyla soğan ve patates dağıtımı yapılıyor. Vefa ekibinin, valiliğin ekibiyle" ifadelerini kullandığı açıkça görülüyor.

ARALARINDA EREN YILDIRIM'IN DA BULUNDUĞU GRUP, VEFA SOSYAL DESTEK GRUBU'NUN ÇALIŞMASINI ENGELLEDİ

Dördüncü videoda ise; Eren Yıldırım'ın da bulunduğu grubun, Yüreğir Kaymakamlığı önünde Kaymakam Oğuzhan Bingöl'ün de katılımıyla gerçekleştirdiği yardım dağıtımı sırasında yaşanan tartışma yer alıyor. Videoda; Eren Yıldırım'ın da bulunduğu grubun, yardım yapan Vefa Sosyal Destek Grubu'na sözlü tartışması dikkat çekiyor.

EREN YILDIRIM TUTUKLANDI

Adana'da, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmasını engellemeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 4 şüpheli arasındaki CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım, itiraz üzerine tutuklandı.

Vefa Sosyal Destek Grubu'nun, üç gün önce Yüreğir Kaymakamlığı önünde Kaymakam Oğuzhan Bingöl'ün de katılımıyla gerçekleştirdiği yardım dağıtımı sırasında saldırıya uğramasıyla ilgili gözaltına alınanlar arasındaki Yıldırım'ın serbest bırakılmasına Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

İtirazı değerlendiren Adana 4. Sulh Ceza Mahkemesi, şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarttı. Bunun üzerine adliyeye giden Yıldırım tutuklandı.

Olaya ilişkin Adana Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, 14 Mayıs'ta saat 22.00 sıralarında Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün katılımıyla kaymakamlığın önünde Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından gerçekleştirilen yardım dağıtımı sırasında, 4 saldırganın çalışmayı engellemeye yönelik sözlü ve fiziksel saldırıda bulunduğu belirtilerek, "Olayın ardından güvenlik birimlerimizce yakalanan şüphelilerden birinin CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım olduğu anlaşılmıştır" ifadesine yer verilmişti.

CHP'Lİ BELEDİYELER ARAÇ VE GEREKÇELERİYLE VEFA DESTEK GRUBU'NA DESTEK VERİYOR

Mersin'de CHP'li Yenişehir ve Mezitli belediyelerinin ekmek dağıtımı yapması; CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ın Vefa Sosyal Destek Grubu'na belediye araçlarının destek vermemesi gerektiğine yönelik sözlerini yalanlıyor.

MEZİTLİ BELEDİYESİ: "EKMEK VE GIDA GİBİ ACİL İHTİYAÇLARI KONUSUNDAKİ HİZMETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR"

CHP'li Mezitli Belediyesi, sosyal paylaşım sitesi Facebook'tan yaptığı açıklamada, evden çıkamayan yaşlılara erzak yardımı yapıldığını açıkladı.

Mezitli Belediyesi'nin 18 Nisan 2020 tarihli açıklamasında; "Sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinden ayrılamayan vatandaşlarımıza desteklerimiz aralıksız devam ediyor. Rutin olarak devam eden hijyen ve gıda paketi dağıtımının yanı sıra sokağa çıkma yasağın nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlarımızın yardımına da koşan ekiplerimiz, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ekmek, gıda gibi acil ihtiyaçları konusundaki hizmetlerini sürdürüyor" denildi.

Paylaşımda; Mezitli Belediyesi görevlilerinin ekmek dağıtımı yaptığını gösteren fotoğraflar da yer aldı.

"EKİPLERİMİZ, SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA VATANDAŞLAR TARAFINDAN KRİZ MERKEZİNE BİLDİRİLEN İHTİYAÇLARI GİDERMEK İÇİN ÇALIŞTI"

Mezitli Belediyesi'nin 19 Nisan 2020 tarihinde yaptığı açıklamada; "Belediyemiz bünyesinde oluşturduğumuz kriz merkezi ekiplerimiz sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonu da aralıksız çalışmaya devam etti. Vatandaşlardan gelen talepleri karşılamak adına mesaisini sürdüren ekiplerimiz, vatandaşlar tarafından kriz merkezine bildirilen ihtiyaçları gidermek için çalıştı" ifadelerini kullandı.

TARHAN: "ÇALIŞMALAR MEZİTLİ KAYMAKAMLIĞI SOSYAL VEFA GRUBU KARARLARI DOĞRULTUSUNDA SÜRDÜRÜLÜYOR"

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli'de corona virüs salgınına ilişkin çalışmaların "Mezitli Kaymakamlığı Sosyal Vefa Grubu" kararları doğrultusunda sürdürülmekte olduğunu söyledi.

Neşet Tarhan, 19 Nisan 2020 tarihinde yaptığı açıklamada; "Bu bağlamda Mezitli Belediyemizin ekmek satışı konusunda tasarrufu olmamıştır. Belediyemizden vatandaşın bireysel ekmek istemleri ise faaliyetlerine izin verilen fırınlara yönlendirilmektedir. Kaymakamlık Sosyal Vefa Grubunca ekmek satışı yapacak fırınlar ve satış bölgeleri de planlanmış olup, bu fırınların listesi ve telefon numaraları Belediyemiz sosyal medyasınca sürekli duyurulmaktadır" ifadelerini kullandı.

KENAN KIRAN-SABAH