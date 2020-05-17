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    • 17.05.2020 16:10
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    Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, sokak ortasında tartıştığı kişiyi tüfekle vurdu!

    'da, na rağmen eline tüfek alarak dışarıya çıkan E.T, sokak ortasında tartıştığı O.A'yı vurarak, ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan O.A., yoğun bakımda tedaviye alınırken, E.T. ise gözaltı sonrası adliyeye sevk edildi. E.T. ile O.A.'nın tartışma anları, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Sokağa çıkma yasağını deldi, bir kişiyi tüfekle vurdu!

    Olay, dün akşam, Mudanya ilçesi Güzelyalı Eğitim Mahallesi Akasya Sokak'ta meydana geldi. Kentte sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, elinde tüfekle dışarıda olan E.T. ile O.A. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Hakaretler savuran E.T., tüfeğiyle ateş ederek, O.A.'yı ağır yaraladı. Kanlar içinde kalan O.A., evinin önünde yere yığılırken, komşular da sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. O.A., yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Polis ekipleri ise E.T.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından E.T., adliyeye sevk edildi.
    E.T. ile O.A.'nın tartışma anları, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, tüfekli saldırganın etrafa tehditler savurduğu anlar yer aldı.

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