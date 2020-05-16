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    • 16.05.2020 23:55
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    Son dakika: Adana'da 'na saldırmıştı: Gençlik Kolları Başkanı tutuklandı

    Son dakika haberine göre, Adana'da, 'nun çalışmasını engellemeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 4 şüpheli arasındaki Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı , itiraz üzerine tutuklandı.

    CHP Gençlik Kolları Başkanı tutuklandı

    Adana'da, 'nun çalışmasını engellemeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 4 şüpheli arasındaki Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı , itiraz üzerine tutuklandı.

    Vefa Sosyal Destek Grubu'nun, iki gün önce Yüreğir Kaymakamlığı önünde Kaymakam Oğuzhan Bingöl'ün de katılımıyla gerçekleştirdiği yardım dağıtımı sırasında saldırıya uğramasıyla ilgili gözaltına alınanlar arasındaki Yıldırım'ın serbest bırakılmasına Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

    İtirazı değerlendiren Adana 4. Sulh Ceza Mahkemesi, şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarttı.

    Bunun üzerine adliyeye giden Yıldırım tutuklandı.

    Olaya ilişkin dün Valilikçe yapılan yazılı açıklamada, 14 Mayıs'ta saat 22.00 sıralarında Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün katılımıyla kaymakamlığın önünde Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından gerçekleştirilen yardım dağıtımı sırasında, 4 saldırganın çalışmayı engellemeye yönelik sözlü ve fiziksel saldırıda bulunduğu belirtilerek, "Olayın ardından güvenlik birimlerimizce yakalanan şüphelilerden birinin CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım olduğu anlaşılmıştır. " ifadesine yer verilmişti.

    Haberler Güncel Son dakika: Adana'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na saldırmıştı: CHP Gençlik Kolları Başkanı tutuklandı
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