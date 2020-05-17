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    • 17.05.2020 16:29
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    Yasağa rağmen denize girdi! Az kalsın boğuluyordu!

    'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında denize girmenin yasak olmasına rağmen paraşütle uçurtma sörfü yapan , bir süre sonra suda dengesini kaybederek çırpınmaya başladı. Atasagun'u görenlerin ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen ekipleri, botla açılarak Atasagun'u kurtardı. Karada yapılan kontrol sonucu durumunun iyi olduğu belirlendi.

    Yasağı delerek denize girdi! Az kalsın canından oluyordu!

    Denize girmenin yasak olduğu 'de, uçurtma sörfü yaparken dengesini kaybedip, düştüğü suyun ortasında mahsur kalan , deniz polisi tarafından kurtarıldı.


    Olay, İnönü Bulvarı üzerindeki Müftü Köprüsü'nün yaklaşık 2 mil açığında meydana geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle denize girmenin yasaklanmasına rağmen paraşütle uçurtma sörfü yapan Akgün Atasagun, bir süre sonra dengesini kaybedip, düştüğü suda çırpınmaya başladı. Denizin ortasında kalan Atasagun'u görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipleri, botla açılarak, Atasagun'ü kurtardı. Karaya çıkarılan Akgün Atasagun'un yapılan kontrolde sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

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