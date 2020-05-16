PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU. 1952, Rize doğumlu. Okuduğu İstanbul Tıp Fakültesi'nde 1998'de profesör oldu. İç hastalıkları alanında bir ekoldü. Onun için hekimlik insan sevgisinin tezahürüydü. Hayatını salgınla mücadele ederken aldığı virüsle kaybetti. Mücadelesi için #minnettarız pic.twitter.com/jvKNbQqFqr