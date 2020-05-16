Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 16.05.2020 22:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.05.2020 22:02
    ABONE OL

    Sağlk Bakanı ’dan Prof. Dr. Taşcıoğlu paylaşımı

    Sağlık Bakanı , korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. ’nu paylaştığı bir video ile andı. Bakan Koca paylaşımında, “Hayatını salgınla mücadele ederken aldığı virüsle kaybetti. Mücadelesi için minnettarız” ifadelerini kullandı.



    Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından bir video paylaşarak Prof. Dr. 'nu andı.


    Bakan Koca paylaşımında, "Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu. 1952, Rize doğumlu. Okuduğu İstanbul Tıp Fakültesi'nde 1998'de profesör oldu. İç hastalıkları alanında bir ekoldü. Onun için hekimlik insan sevgisinin tezahürüydü. Hayatını salgınla mücadele ederken aldığı virüsle kaybetti. Mücadelesi için minnettarız" ifadelerini kullandı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Güncel Sağlk Bakanı Fahrettin Koca’dan Prof. Dr. Taşcıoğlu paylaşımı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri