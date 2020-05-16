



"ALLAH BU SALDIRIYI YAPANLARIN YANINA BIRAKMASIN"

Temizel, yaptığı açıklamada, olaydan şans eseri kurtulduğunu anlattı.

Vefa Sosyal Destek Grubu olarak mahalleye yardımları ulaştırdıktan sonra şehir merkezine döndükleri sırada silahlı saldırıya uğradıklarını belirten Temizel, "Yardımları götürdükten sonra hain bir saldırıya uğradık. İki arkadaşım şehit oldu. Ben de yaralı kurtuldum ama arkadaşlarımdan dolayı sevinemedim. Allah bu saldırıyı yapanların yanına bırakmasın." dedi.

Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin arkadan gelerek kendilerine ateş açtığını ifade eden Temizel, saldırı anına ilişkin şunları kaydetti:



