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    • 16.05.2020 09:18
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    yeni ları açıkladı: te kalkıyor

    , yeni normal olarak kabul edilen a ilişkin 13 alanda geçerli olacak yeni ları açıkladı. Buna göre lerde “şu ücreti uzatır mısın?” devri sona erecek. Her müşteri ücretini kendisi verip, para üstünü kendisi alacak.

    Minibüste o uygulama sona eriyor

    , yeni normal olarak kabul edilen a ilişkin 13 alanda geçerli olacak yeni ları açıkladı.

    Bakanlığın internet sitesinden yayımladığı rehberlerde, "Madenler, ayakkabı ve çantacılar, bakkallar, büfe-kantin ve bayiler, kasap-manav-kuruyemişçi-balıkçılar, konfeksiyon- giyim mağazaları-tuhafiyeler, kuyumcu-bijuteri-saatçi ve optikçiler, minibüsler, pazar yerleri, şantiyeler, terzi-ayakkabı tadilat işletmeleri ve kuru temizlemeciler, kitap ve kırtasiye mağazaları ile oyuncak mağazalarında" alınacak tedbirler ve uyulacak kurallar detaylı şekilde anlatıldı.

    ÜCRET UZATMA YOK
    lerde "şu ücreti uzatır mısın?" devri sona erecek. Her müşteri ücretini kendisi verip, para üstünü kendisi alacak. Şoförler, kişisel hijyen kurallarına uygun hareket edecek ve mutlaka maske kullanacak. Minibüslerde bir kişilik koltuklara 1, 2 kişilik koltuklara 1, 4 kişilik koltuklara 3 kişi oturacak şekilde yolcu alınabilecek. Her müşterinin kullanımına yetecek ölçüde alkol bazlı el antiseptiği veya yüzde 70'lik alkol içeren kolonya bulundurulacak. Yolculuk boyunca maske çıkarılmayacak. Zorunlu olmadıkça su dahil içecek ve yiyecek tüketilemeyecek. Klimanın iç hava sirkülasyon düğmesi kapalı olacak.

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    Haberler Güncel Sağlık Bakanlığı yeni kuralları açıkladı: Minibüste ücret uzatma kalkıyor
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