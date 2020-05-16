Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, 11-17 Mayıs Vakıflar Haftası nedeniyle genel müdürlük binasında basın açıklaması yaptı.

İSTANBUL'DA 101 TAŞINMAZ

İstanbul Beyoğlu ilçesinde bulunan Galata Kulesi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devri ile ilgili süreci anlatan Ersoy, şöyle dedi: "1957 yılında çıkan bir kanunla eskiden vakıf malı olup da muhtelif zamanlarda elinden alınan mallarla ilgili Hazine, belediyeler ve özel idarenin elindeki malların tescili ile ilgili bir düzenleme yapıldı. Bu çalışmalarda İstanbul'da birçok eserin vakıf kültür varlığını kaydettik. Bunlardan 65 tanesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde, 36 tanesi de diğer ilçe belediyelerinden. Toplamı 101 adet. Galata Kulesi de bunlardan bir tanesi. Bunun dışında aralarında Vahdettin Köşkü, Adile Sultan Sarayı, Zeynep Kamil Hastanesi, Paşakapısı Cezaevi, Selimiye Kışlası, Beylerbeyi Polis Evi, Abraham Paşa Konağı, Ihlamur Kasrı gibi sizin de ilginizi çekecek yerler var."





Hürriyet'in haberine göre en son Sait Halim Paşa Yalısı'nı aldıklarını söyleyen Ersoy, bunun sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bir konu olmadığını dile getirdi.





GALATA KULESİ FATİH'İN

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün arşivinde Galata Kulesi'nin Fatih Sultan Mehmet Han'ın olduğunu ve Kule-i Zemin Vakfı'nın olduğunu, yine Başbakanlık Osmanlı arşivleri kayıtlarında buraların aynı vakfa ait olduğunun ifade edildiğini belirten Ersoy, "1943 yılında kanun yeni çıktığında kuleyi sahipsizlikten İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerine kaydetmişler. Biz yaptığımız araştırmalarda buranın Kule-i Zemin Vakfı'na ait olduğunu görerek 13 Mayıs 2019'da geri istedik. O zaman şu andaki belediye başkanımız görevde değil" diyerek bu taşınmazlarla ilgili belgeleri gösterdi. Galata Kulesi'yle ilgili 13 Mayıs 2019'da tapu kaydını aldıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile gerekli yazışmaları yaptıklarını anlatan Ersoy, şöyle devam etti:





"Onlar gönderdiğimiz yazı üzerine idare mahkemesine gittiler. Mahkeme bizi haklı gördü ve dava en son İstinaf Mahkemesi'nde de bizim lehimize sonuçlandı. Ve şu anda da mülkiyeti tamamen Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne, yani Kule-i Zemin Vakfı adına kaydedilmiş oldu."



