Şu anda sadece Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 15 milyon kişi akut gıda güvensizliği yaşıyor. Ülkenin doğusunda yoğun bir silahlı çatışma yaşanıyor ve Mart 2020'den itibaren ülkede Ebola'nın yeniden yayıldığı yönünde raporlar mevcut...



Bu arada, Doğu Afrika'da, yeni nesil çekirgeler, milyonlarca insan için hayati önem taşıyan gıda kaynaklarını yok ederek, ekili arazileri yok ediyor. Hava şartları, bu trilyonlarca çekirge sürüsünü normalde haşere ile uğraşmaya alışık olmayan ülkelere itti. Sürülerin sadece birkaç ay içinde katlanarak büyüme potansiyeli var, bu nedenle bu 2020'de bölgede büyük sorunlar bekleniyor.