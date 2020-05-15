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    • 16.05.2020 03:27
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    İbrahim Kalın'dan 'in işgal ve ilhak planına tepki: , halkının yanında olmaya devam edecektir

    Kalın, 'in işgal ve ilhak planına sert tepki gösterdi. "İsrail, hukuksuz eylemlerinden derhal vazgeçmeli ve dünya bu modern vandallığa dur demelidir" ifadelerini kullanan Kalın, " ve vicdan sahibi herkes, halkının yanında olmaya devam edecektir" dedi.

    Kalın'dan İsrail'in işgal ve ilhak planına tepki

    Kalın, ", hukuksuz eylemlerinden derhal vazgeçmeli ve dünya bu modern vandallığa dur demelidir." ifadesini kullandı.


    Kalın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İsrail'in işgal ve ilhak siyaseti, bölgede yeni çatışmalara çıkartılmış bir davetiyedir. İsrail, hukuksuz eylemlerinden derhal vazgeçmeli ve dünya bu modern vandallığa dur demelidir. Türkiye ve vicdan sahibi herkes, Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

    Haberler Güncel İbrahim Kalın'dan İsrail'in işgal ve ilhak planına tepki: Türkiye, Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir
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