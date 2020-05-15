Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İsrail, hukuksuz eylemlerinden derhal vazgeçmeli ve dünya bu modern vandallığa dur demelidir." ifadesini kullandı.

İsrail'in işgal ve ilhak siyaseti, bölgede yeni çalışmalara çıkartılmış bir davetiyedir. İsrail hukuksuz eylemlerinden derhal vazgeçmeli ve dünya bu modern vandallığa dur demelidir.

Türkiye ve vicdan sahibi herkes, Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir.#Nakba72 — Ibrahim Kalin (@ikalin1) May 15, 2020



Kalın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İsrail'in işgal ve ilhak siyaseti, bölgede yeni çatışmalara çıkartılmış bir davetiyedir. İsrail, hukuksuz eylemlerinden derhal vazgeçmeli ve dünya bu modern vandallığa dur demelidir. Türkiye ve vicdan sahibi herkes, Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.