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    • 16.05.2020 04:57
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    Atama kararları Başkan Erdoğan'ın imzasıyla 'de yayımlandı

    Aile, Çalışma ve Bakanlığı, Kültür ve Bakanlığı, Rektörlüğü ve Kurumundaki atama kararları 'de yayımlandı.

    Atama kararları Resmi Gazete'de

    Başkan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Rektörlüğüne Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl atandı.

    Aile, Çalışma ve Bakanlığında açık bulunan iş müfettişliklerine yeterlik sınavında başarı gösteren iş müfettiş yardımcıları Recep Duman ve Zekiye Didem Erez, Seyit Ahmet Bağmancı, Sabri Akdeniz Sarı, Osman Temel ve Mustafa Alp Güleç getirildi.

    Kültür ve Bakanlığında açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne Necmi Özben, Personel Genel Müdürlüğüne Ahmet Yılmaz, Personel Genel Müdürlüğü Yardımcılığına Adem Dinç ve Mehmet Ertuğrul Karsu, Strateji Geliştirme Başkanlığına İhsan Çimen ve Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Fatih Taşdelen atandı.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Cemil Turan görevden alınarak yerine Emin Özkan'ın ataması yapıldı.

    Kurumu Yedinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Genel Cerrahi Üyeliği'ne İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Velidedeoğlu görevlendirildi.

    Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Orhan Işık atandı

    nezdinde Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Orhan Işık'ın atanmasına ilişkin karar, 'de yayımlandı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Katar Devleti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Fikret Özer ile Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet İdem Akay merkeze alındı.

    Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Orhan Işık atandı.

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