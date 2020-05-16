Yılmaz Özdil'in kaçak villa usulsüzlüğü tek tek anlatıldı
Son dakika haberi... Çevre Müdürlüğü, yıkımın durdurulması yönünde karar veren mahkemeye başvurdu. Yılmaz Özdil'in kaçak villası ile ilgili usulsüzlükler tek tek sıralandı, müştemilatın ivedi yıkımı istendi. İşte Özdil'in kaçak villa vurgunundaki flaş detaylar...
16.05.2020 07:49
- Son Güncelleme: 16.05.2020 07:49
Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, mahkemeye başvurarak Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'e ait Bodrum Bitez'deki villasının kaçak bölümlerinin 'ivedi' yıkımını talep etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Muğla 1. İdare Mahkemesi'ne gönderilen talepte, Özdil'in, kaçak olarak yaptığı bodrum katının İmar Barışı kapsamında kaldığına işaret edildi.
Ancak teras, depo, müştemilat ve jenaratör odasının İmar Barışı kapsamında, 31 Aralık 2017'den sonra yapıldığı belirlendiğinden bu alanlar için ivedi olarak yıkım işleminin gerçekleştirilmesi istendi.
* Sözcü Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil'in Bodrum Bitez'de muhteşem manzaralı villasının ticaret alanına inşa edildiği, 142,5 metrekare ofis ruhsatlı yapının kaçak yapılaşma hukuk ve imar yasaları ihlal edilerek 310 metrekare villaya dönüştürüldü.
* Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri 4 Mayıs'ta mahallinde inceleme yaptı. Binanın deniz cephesinde bulunan iki parçalı terasının birleştirilerek büyütüldüğünü rapor etti.