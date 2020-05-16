



"Nöbetten çıkan sevgilime eve ulaşana kadar 4 saat yol çektiren İETT'ye rağmen kavuştuk. Sözde ücretsiz olan görevli taksiye de ücret vererek geldi. Şimdi alkışlayabilirsiniz her akşam. Yolda da kimse aracına almadı!"



"İstanbul'da 240 civarı hastane var. 240 araç demek. Zor mu cidden sağlık çalışanlarının vardiyalarında bu sistemi kurmak? Ücretsiz olduğu halde para vererek bindiğim taksi olmasa 7-8 km yolu yürümek zorunda kalacaktım. Alkışladığınız hizmetin karşılığı mesai sonrası yürütmek mi?"









KENAN KIRAN / SABAH

