Türkiye, coronavirüs salgını ile mücadelede tüm dünyaya örnek oldu. 5 kıtada 80 ülkeye yardım gönderdi.







TAKVİM Gazetesi, "5 kıtada 80 ülkeye corona yardımı gönderdik. Yerimiz bu kadar hepsini yazamadık... Bazıları üzülecek ama tablo bu..." ifadelerini kullanarak manşete taşıdığı haberde Türkiye'nin salgın ile olan örnek mücadelesini okuyucularına duyurdu.



İşte TAKVİM Gazetesi'nin bugünkü manşeti











KORKMAYIN OKUYUN!

5 kıtada 80 ülkeye corona yardımı gönderdik. Yerimiz bu kadar hepsini yazamadık... Bazıları üzülecek ama tablo bu...





ABD



İNGİLTERE



ÇİN



SIRBİSTAN



İTALYA



KKTC



ROMANYA



IRAK



İRAN



BULGARİSTAN



LİBYA

LÜBNAN



BOSNA-HERSEK



KARADAĞ



KUZEY MAKEDONYA



İSPANYA



GÜRCİSTAN



MALİ



YENİ ZELANDA



ENDONEZYA



ÇAD



GAZZE



GAMBİYA



SOMALİ



PAKİSTAN



CEZAYİR



TUNUS



KONGO-GABON



SUDAN



CİBUTİ



ETİYOPYA



KOLOMBİYA



LESOTHO



GİNE



ÖZBEKİSTAN



SRİ LANKA

MOĞOLİSTAN

