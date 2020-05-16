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    • Güncel
    • 16.05.2020 Gazete
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    Bazıları üzülecek ama tablo bu! 5 kıtada 80 ülkeye corona yardımı gönderdi

    , coronavirüs salgını ile mücadelede tüm dünyaya örnek oldu. 5 kıtada 80 ülkeye yardım gönderdi. TAKVİM Gazetesi, "5 kıtada 80 ülkeye corona yardımı gönderdik. Yerimiz bu kadar hepsini yazamadık... Bazıları üzülecek ama tablo bu..." ifadelerini kullanarak manşete taşıdığı haberde Türkiye'nin salgın ile olan örnek mücadelesini okuyucularına duyurdu.

    Korkmayın okuyun

    , coronavirüs salgını ile mücadelede tüm dünyaya örnek oldu. 5 kıtada 80 ülkeye yardım gönderdi.



    TAKVİM Gazetesi, "5 kıtada 80 ülkeye corona yardımı gönderdik. Yerimiz bu kadar hepsini yazamadık... Bazıları üzülecek ama tablo bu..." ifadelerini kullanarak manşete taşıdığı haberde Türkiye'nin salgın ile olan örnek mücadelesini okuyucularına duyurdu.

    İşte TAKVİM Gazetesi'nin bugünkü manşeti





    KORKMAYIN OKUYUN!
    5 kıtada 80 ülkeye corona yardımı gönderdik. Yerimiz bu kadar hepsini yazamadık... Bazıları üzülecek ama tablo bu...


    ABD

    İNGİLTERE



    SIRBİSTAN





    ROMANYA

    IRAK





    LİBYA



    BOSNA-HERSEK

    KARADAĞ

    KUZEY MAKEDONYA



    GÜRCİSTAN

    MALİ

    YENİ ZELANDA

    ENDONEZYA

    ÇAD

    GAZZE

    GAMBİYA

    SOMALİ

    PAKİSTAN

    CEZAYİR

    TUNUS

    KONGO-GABON

    SUDAN

    CİBUTİ

    ETİYOPYA



    LESOTHO

    GİNE

    ÖZBEKİSTAN

    SRİ LANKA

    MOĞOLİSTAN

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