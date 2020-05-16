Türkiye, coronavirüs salgını ile mücadelede tüm dünyaya örnek oldu. 5 kıtada 80 ülkeye yardım gönderdi.
TAKVİM Gazetesi, "5 kıtada 80 ülkeye corona yardımı gönderdik. Yerimiz bu kadar hepsini yazamadık... Bazıları üzülecek ama tablo bu..." ifadelerini kullanarak manşete taşıdığı haberde Türkiye'nin salgın ile olan örnek mücadelesini okuyucularına duyurdu.
İşte TAKVİM Gazetesi'nin bugünkü manşeti
KORKMAYIN OKUYUN!
5 kıtada 80 ülkeye corona yardımı gönderdik. Yerimiz bu kadar hepsini yazamadık... Bazıları üzülecek ama tablo bu...
ABD
İNGİLTERE
ÇİN
SIRBİSTAN
İTALYA
KKTC
ROMANYA
IRAK
İRAN
BULGARİSTAN
LİBYA
LÜBNAN
BOSNA-HERSEK
KARADAĞ
KUZEY MAKEDONYA
İSPANYA
GÜRCİSTAN
MALİ
YENİ ZELANDA
ENDONEZYA
ÇAD
GAZZE
GAMBİYA
SOMALİ
PAKİSTAN
CEZAYİR
TUNUS
KONGO-GABON
SUDAN
CİBUTİ
ETİYOPYA
KOLOMBİYA
LESOTHO
GİNE
ÖZBEKİSTAN
SRİ LANKA
MOĞOLİSTAN