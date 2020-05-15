İşte Oda TV’nin operasyonunu bozan belge

DARP VE CEBİR GÖRMEDİM DİYE İMZA ATMIŞ

Savcılık soruşturma kapsamında, Barış Pehlivan'ın cezaevine kayıt sırasında 'Darp ve Cebir görmedim' yazılı kağıdı imzaladığını, doktor tarafından darp görmediğine dair yazılı tutanakların da bulunduğunu tespit etti.

'BANA BARIŞ BEY DİYECEKSİNİZ'

Pehlivan'ı darp ettiği iddiası ile ifadesi alınan infaz memuru M.B., olay günü yaşananları şu şekilde anlattı:

"Barış Pehlivan cezaevine kaydedilmesi için kayıt odasına getirildi. Bende bu sırada polis memurlarını göndermek için kapıya çıkmıştım. Barış Pehlivan'ın başgardiyana yönelik, 'Benimle konuşurken Barış Bey diyeceksiniz. Benimle bu şekilde konuşamazsınız' şeklinde konuştuğunu duyunca kendisine 'Burası devlet dairesidir, kimseye ayrım yapılmadan isim ve soy ismi ile hitap edilir. Lütfen sessiz olun' dedim. Kesinlikle hakaret içerikli sözler söylemedim ve darp etmedim."

Savcılık soruşturma kapsamında dosyada darp ve hakaret olmadığına kanaat getirip kovuşturmaya yer olmadığına yönelik karar verirken Oda TV ise Barış Pehlivan'ın darp edildiğine yönelik algı operasyonunu farklı bir noktaya taşımak adına bugün başka bir operasyona imza attı. Darp anına ilişkin olduğu iddia edilen bir görüntü yayınladı ama görüntüde hiçbir şey belli değildi. Görüntüleri izleyenler hiçbir şey anlamasa da ODATV algı amaçlı haberini saatlerce manşette tuttu.

SABAH ise bu algı operasyonuna son noktayı koyacak belgeye ulaştı. Belgede Barış Pehlivan'ın cezaevine kayıt sırasında 'Darp ve Cebir görmedim' yazılı kağıt imzaladığı görülüyor. Kağıtta Pehlivan'ın kendi el yazısı ve imzasının yer alması dikkatlerden kaçmıyor. Bu belgeyi kendi el yazısı ile yazıp imzalayan Barış Pehlivan'ın halen darp edildiğini iddia etmesi garipseniyor. Üstelik darp olayının yaşandığı iddia edilen odadan çıkarken söz konusu belgenin hazırlanıp imzalanması da dikkat çekiyor.

İDDİANAMEDE KUMPAS DETAYLICA ANLATILDI

Barış Pehlivan'ın darp iddialarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MİT şehitlerinin ifşa edilmesi ile ilgili hazırlanan iddianamede de yer verilerek söz konusu haberlerin kasıtlı olarak verildiği, soruşturmayı itibarsızlaştırmak adına darp iddiaların yayınlandığına işaret edilmişti. İddianamede söz konusu dezenformasyon faaliyeti şu şekilde anlatılmıştı:

MİT'in görev ve faaliyetleri kapsamında devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklayan, yayınlayan, yayan ve MİT mensuplarını açık kimlik, görev ve ünvanlarıyla birlikte ifşa eden şüphelilere yönelik soruşturma başlatılmasının ardından, soruşturmayı itibarsızlaştırmak amacıyla bir çok dezenformasyon faaliyeti gerçekleştirilmiştir.