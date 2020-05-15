Sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Bilindiği üzere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, virüsün yayılmasını durdurmak adına hafta sonu birçok ilimizde sokağa çıkma yasağı kararı alınıyor. İlk olarak 31 ili kapsayan yasak kademe kademe azaltılmaya başlandı. Yasakların aşama aşama bazı illerde kaldırılmasıyla birlikte "Sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?" sorusu yoğun olarak araştırılıyor. İşte o sorunun yanıtı...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ?

İçişleri Bakanlığı Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde sokağa çıkma kısıtlamasının bu gece saat 00.00 itibariyle başlayacağını ve kısıtlamanın 19 Mayıs salı günü saat 00.00'da sona ereceğini açıkladı.