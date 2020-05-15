EBUBEKİR ŞAHİN'DEN SERT CEVAP

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Saymaz'ın sözlerini alıntılayarak iddialara cevap verdi. Şahin, "Yalan söylemeye utanmıyor musun, bir de gazeteciyim diye ortalıkta dolaşıyorsun. Gittiğin her yerden kovulman boşa değilmiş, yalancının tekisin. Nereden biliyorsun rapor aldığımı. Az biraz o çok savunduğun değerlere saygılı ol ve onurun varsa bu ahlaksız yalan için özür dile!" diye yazdı.

Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Nedir sizdeki bu RTÜK ve RTÜK Başkanı düşmanlığı. Kaç kez söyledim. 3 ay önce belirlenen başka bir toplantım sebebi ile şehir dışındaydım. Mazeretli değildim, raporlu hiç değildim sadece görevliydim. Halkımıza bile bile yalan söyleyerek kin ve nefrete sevk etmeyin. Yaptığınız suçtur!"