Türkiye'nin 3. büyük ve İstanbul'un en büyük hastanesi olarak inşa edilen Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı açıldı. Hürriyet Gazetesi eski muhabiri İsmail Saymaz, Türkiye'de ilk kez bir hastane açılışının canlı yayında yayınlandığını, Türkiye'de 2003'te bin 174 hastane olduğunu iddia etti.

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, İsmail Saymaz'a Türkiye'de açılan hastaneler konusunda ders verdi.

İsmail Cesur; 17 yılda 360 yataklı, 25 bin yataksız sağlık kuruluşunun açıldığını, 80 bine yakın yatak kazandırıldığını hatırlatarak, "Erdoğan hükümetleri sağlık sektöründe kendinden önceki 79 yılda yapılanın yarısını 17 yılda yapmış. Zahmet olmazsa Sayın Saymaz bunları, sayın" dedi ve Saymaz'ın trol gibi davrandığını söyledi.







SAYMAZ, 2003'TEN SONRA YAPILAN HASTANE SAYISINI BİLMİYOR

İsmail Saymaz, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından paylaşımda bulundu ve "Türkiye'de, sanırım ilk kez bir hastane açılışı canlı yayında yayınlandı. İnsan, 'Acaba Türkiye'de ilk kez mi hastane açılıyor?' diye düşünüyor. Hele de Erdoğan, 'Bizden önce doğru dürüst ambulans yoktu' demişken... İşte, TÜİK'in 2018 raporu... Türkiye'de 2003'te 1174 hastane var" iddiasında bulundu.





"ERDOĞAN HÜKÜMETLERİ, 79 YILDA YAPILANIN YARISINI 17 YILDA YAPMIŞ"

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, İsmail Saymaz'ın iddialarına cevap verdi. Cesur, "17 yılda 360 yataklı, 25 bin yataksız sağlık kuruluşu açılmış, 80 bine yakın yatak kazandırılmış. Erdoğan hükumetleri sağlık sektöründe kendinden önceki 79 yılda yapılanın yarısını 17 yılda yapmış. Ama İsmail Saymaz burun kıvırıyor. Şunu da söyler mi acaba: 'Uganda bile daha iyi'" ifadelerini kullandı.





"1000 KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YATAK SAYISININ 2.46'DAN 2.83'E YÜKSELTİLMESİNİN NE DEMEK OLDUĞUNU DA BİLMİYOR"

İsmail Cesur şunları söyledi;

"İsmail Saymaz'ın 17 yılda 66 milyondan 83 milyona çıkan nüfusa rağmen 1000 kişi başına düşen yatak sayısının 2,46'dan 2,83'e yükseltilmesinin ne demek olduğunu da bilmiyor. Soyadının hakkını vererek hiçbir yapılanı 'saymıyor' Zahmet olmazsa Sayın Saymaz bunları, sayın."

"17 yılda korkunç derecede artan teknik ve fiziki imkanları, uçak ambulansları, şehir hastanelerini, (evet açılışları canlı yayınla yapılıyor) yerli medikal cihazları ve daha birçok yeniliği saymıyorum bile. Saysam sayarım da İsmail Saymaz işte..."



SAYMAZ, İSMAİL CESUR'UN GERÇEKLERİ AÇIKLAMASINDAN RAHATSIZ OLDU!

İsmail Saymaz, İsmail Cesur'un hastanelerle ilgili verdiği bilgilerden rahatsız oldu ve "İsmail Cesur, sen Cumhurbaşkanlığı'nda görevlisin, kamuda çalışıyorsun. Maaşını bizden alıyorsun. Ben cumhurbaşkanını eleştiririm fakat sen, maaşını kamudan aldığın müddetçe partizanlık yapamaz, trol gibi davranmazsın. Canın çok çekiyorsa kamudan istifa et, AK Parti'de çalış" ifadelerini kullandı.

"TROL GİBİ DAVRANAN SENSİN"

İsmail Cesur, İsmail Saymaz'a "Trol gibi davranan sensin" dedi ve "İşine gelmeyince trol filan demeye sen de alışmışsın. Bana nasıl davranacağımı da anlatacak son kişisin. Ben partizanlık yapmıyorum. Senin burun kıvırdığın, seçmece rakamlarla aklınca üzerini karaladığın hizmetlere dair gerçekleri söylüyorum" dedi.

"İŞİN OLDUĞUNU SÖYLEDİĞİN MESLEĞİNE SAYGI DUYMAYI ÖĞREN"

İsmail Cesur; İsmail Saymaz'ın kendisine "saygılı ol" diye yazdığı twetti de sildiğini hatırlatarak, "Önce sen haftalardır yaptığın manipülasyonlarla, yaptığın yalan yanlış haber ve bilgilendirmelerle yanlış yönlendirdiğin kitleye ve işin olduğunu söylediğin mesleğine saygı duymayı öğren" dedi.





"AĞZI DOLU DOLU YALAN YANLIŞ KONUŞ, CEVAP VERENE KAMU PERSONELİ DE HADİ ORADAN"

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya, İsmail Saymaz'ı eleştirdi ve "Ne saçmalıyorsun, ağzı dolu dolu yalan yanlış konuş, cevap verene kamu personeli de hadi oradan.." ifadelerini kullandı.





KÜÇÜKYILMAZ: "KAMU PERSONELİ VURANA ELSİZ, SÖVENE DİLSİZ DEMEK DEĞİLDİR"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mücahit Küçükyılmaz da; İsmail Saymaz'ın, "Ben cumhurbaşkanını eleştiririm fakat sen, maaşını kamudan aldığın müddetçe partizanlık yapamaz, trol gibi davranmazsın" şeklindeki sözlerini eleştirdi.

Küçükyılmaz şunları söyledi:

"Kamu personeli vurana elsiz, sövene dilsiz demek değildir. Devletin memuru devletin, milletin ve tabii ki Cumhurbaşkanı'nın yanındadır. Bunlara bir saldırı varsa elbette cevabını verecektir. Maaşı da senden filan almıyor; çalışarak kazanıyor, vergisini de bordroda peşin ödüyor."

"SİZ BAŞKANLIK SİSTEMİNE HENÜZ ALIŞAMADINIZ"

"Kamu personelinin yaptığı işin doğruluğu yanlışlığını bir gazeteci, kanaat önderi tayin edemez. Buna vesayet, paralel yapı diyoruz. Kamunun amiri, mevzuatı var. Siz başkanlık sistemine henüz alışamadınız. Başkanla gelip onunla giden kamu personeli gazeteciye mi hesap verecek?"





GÜLLÜOĞLU: "YENİ VE YENİLENEN YATAKLAR VAR 230 BİN YATAĞIN İÇİNDE"

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu da; "Iskalanan çok önemli bir şey de yenilenen hastaneler. Yani yeni ve yenilenen yataklar var 230.000 yatağın içinde" dedi.





SAYMAZ, OTOBÜSE BİNEN YOLCULARI PARAYLA TUTULMUŞ TROL OLARAK SUÇLADI

İsmail Saymaz, 29 Mayıs 2020 tarihinde Fazilet Durağı'ndan 3 yolcu binmesine rağmen 47 yolcunun otobüse bindiği yalanını savunmuş ve otobüse binen yolculara "Parayla tutulmuş troller" diyerek hakarette bulunmuştu. Saymaz, otobüse binen yolcuların İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kumpas kurmak için otobüse bindiğini savunmuştu.

İsmail Saymaz da; 29 Mart sabahı otobüsü kullanan vatandaşların İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kumpas kurduğunu iddia etti ve otobüse binen vatandaşların parayla tutulmuş "trol" olmakla suçladı.



İsmail Saymaz; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından, otobüste yolcu fazlalığını gösteren fotoğrafı paylaştığı gerekçesiyle Beylikdüzü Belediyesi Eski AK Parti Grup Başkanvekili Mücahit Birinci'yi hedef aldı.







OTOBÜSE BİNEN YOLCU SAYILARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR!

İsmail Saymaz, 22 Mart 2020 ve 29 Mart 2020 Pazar günleri 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında çalışan otobüse binen yolcu sayılarını paylaştı ve "Kağıthane-Kabataş hattını 22 Martta 1, bugün 71 yolcu kullanmış. Hepsi sabah 6'da aynı duraktan... Boğazköy-Bakırköy hattına 22 Martta 31, bugün 65 yolcu binmiş. 41'i iki duraktan ve sabah 6'da. "Otobüs dolu" diye fotoğraf çeken, tescilli trol. Yayan, AKP ilçe başkanı" iddiasında bulundu.



İsmail Saymaz'ın, söz konusu paylaşımı 29 Mart 2020 tarihinde saat:17.58'de yapıldığı tespit edildi.



OTOBÜSE BİNEN YOLCULARA "PARAYLA TUTULMUŞ TROLLER" DİYEREK HAKARET ETTİ!

İsmail Saymaz, 29 Mart 2020 tarihinde saat:18.01'de yaptığı paylaşımda ise; "Parayla tutulmuş troller sırf CHP'li belediyeleri ve özellikle Ekrem İmamoğlu'nu başarısız göstermek için sabahın köründe topluca otobüse binip 'Bakın otobüste dip dibeyiz' diye fotoğraf çekerek paylaşıyorlar. İnsan kendi memleketine bu kötülüğü yapmaz" iddiasında bulundu.



SAYMAZ, VATANDAŞLARIN, İBB'Yİ ZORA SOKMAK İÇİN KUMPAS KURDUĞUNU SAVUNDU!

İsmail Saymaz; 29 Mart 2020 Saat:23.25'de yaptığı paylaşımda; "İBB'yi zora sokmak için bu pazar saat 6'da kimsenin binmediği bir saatte İETT otobüsüne onlarca kişi halinde binip 'Koronavirüs günlerinde tıklım tıklım' diye tweet atmak için kumpas kurmuşlar" iddiasında bulundu.







EKREM İMAMOĞLU'NUN DEPREM TOPLANTISINA ÇAĞRILMADIĞI YALANI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun; İstanbul'da deprem çalışmalarına çağrılmadığına yönelik yalan paylaşımlar aralarında İsmail Saymaz'ın da bulunduğu gazeteciler ve siyasiler tarafından yayınlandı.

26 EYLÜL SAAT: 13.59 Merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

EKREM İMAMOĞLU'NUN DEPREM TOPLANTISINA ÇAĞRILMADIĞI YALANI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun; İstanbul'da deprem çalışmalarına çağrılmadığına yönelik yalan paylaşımlar aralarında İsmail Saymaz'ın da bulunduğu gazeteciler ve siyasiler tarafından yayınlandı.

26 EYLÜL SAAT: 13.59 Merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

EKREM İMAMOĞLU TOPLANTIYA KATILMADI

27 EYLÜL SAAT: 10.00 Hasdal'daki Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Merkezi'nde gerçekleştirilen Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, 1. Ordu Komutanı Musa Avsever, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve diğer yetkililer katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu toplantıya katılmadı.

27 EYLÜL: İsmail Saymaz, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın toplantıya çağrılmadığına yönelik paylaşımda bulundu.

Saymaz, "İstanbul Valiliği'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve iki bakanın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya, şehrin belediye başkanı çağrılmıyor. Niye? CHP'li diye. İstanbulluların iradesini yok sayan bu ayrımcılıkla, değil depreme önlem almak, Türkiye'nin hiçbir sorununu çözemezsiniz" iddiasında bulundu.





27 EYLÜL SAAT: 18.00 İsmail Saymaz, Ekrem İmamoğlu'nun toplantıya davet edilmediğine yönelik paylaşımından dolayı özür dilediğini açıkladı ve "Bu açıklamanın öncesinde attığım, 'İmamoğlu davet edilmedi' şeklindeki twitimi, vaziyeti eksik yansıttığı için sildim. Düzeltir, takipçilerden özür dilerim" dedi.





İMAMOĞLU, TWEET SİLEN GAZETECİLERE 'ZAVALLI' DEDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Florya'daki başkanlık konutunda basın mensuplarıyla bir araya geldi ve "'İmamoğlu davet edilmedi' şeklindeki twitini silen gazetecilere tepki gösterdi. İmamoğlu, "Buradan bazı gazeteci arkadaşlara da seslenmek istiyorum. Gazeteci arkadaşların yaptıkları açıklamadan sonra, Valiliğin açıklamasına dair, 'Özür diliyoruz ve benzeri' açıklamalarını da kabul etmiyorum. Burada bir taraf var. Açar öğrenirsiniz. O bakımdan bir kısım, bu şekildeki tavırları ve açıklamaları biraz zavallı açıklamalar olarak görüyorum, çok üzülüyorum" dedi.

KENAN KIRAN - SABAH



