MİT mensuplarının ifşa edilmesiyle ilgili iddianame kabul edildi! İşte iddianamedeki ‘Barış’ların ifşa ihaneti

MİT MENSUPLARININ İFŞA EDİLDİĞİ BELİRTİLDİ

Hazırlanan iddianamede haber içeriğinin ne şekilde yapıldığı ve sonrasında nasıl sitede yer aldığıyla ilgili bilgiler yer aldı. Her Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın ifadelerine de yer aldı.

İDDİANAMEDE "ODA TV DEŞİFRE ETTİ" DENİLDİ

ODA TV isimli internet sitesinde yer alan suça konu yazıda MİT mensubunun görev süresi, görev yeri, yaşı, memleketi ve ailesine ilişkin bilgilerin de yer aldığı ifade edildi.

Libya'da şehit olan MİT mensubunun haberinin yapılmasının nasıl sonuçlar doğurduğu iddianamede şu satırlarla anlatıldı: "Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nda görev yaptığı süre içerisinde birlikte çalıştığı kişilerin faaliyetlerinin deşifre olmasına, böylelikle hem şehidin ailesinin can güvenliğinin tehlikeye düşmesine hem de şehitle birlikte aynı faaliyetlerde görev alan diğer MİT mensuplarının da muhatapları tarafından deşifre edilerek bu kişilerin de aileleriyle birlikte can güvenliklerinin tehlikeye sokulmasına sebebiyet verileceği ortadadır."

İddianamede, Manisa Akhisar İlçesinde defnedilen şehit MİT mensubunun cenaze töreni görüntülerine ulaşarak haberleştirmek için özel gayret gösterildiği belirtildi. Şüpheli Hülya Kılınç'ın 29 Şubat 2020 tarihinde MİT mensubunun cenaze töreninin yapıldığı mahallenin muhtarı ile irtibat kurmaya başladığı iddianamede ifade edildi.

Şüpheli Kılınç'ın bu irtibattan iki gün sonra yani 2 Mart 2020 günü sabah 09.25'te muhtarı aradığı ve cenaze töreninin yapıldığı mahalleye gittiği, saat 10.06-14.18 arasında cenaze töreninin yapıldığı Manisa Akhisar İlçesi'nde bulunduğu belirtildi.