İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde DHKP-C terör örgütü yöneticiliği suçundan yargılanan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, terör örgütünün talimatıyla başlattığı ölüm orucu sonucu 7 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti. İbrahim Gökçek, DHKP-C terör örgütünün Okmeydanı'ndaki karargâhında örgütün tepe yöneticilerine yapılan baskında sığınakta bulunup yakalanmıştı. Terör örgütünün talimatıyla ölüm orucuna girip hayatını kaybeden İbrahim Gökçek'e Karşıyaka Hâkimi Ayşe Sarısu Pehlivan'dan destek gelmiş, Pehlivan'ın Gökçek'i masumlaştıran skandal paylaşımları ardından HSK harekete geçmiş ve 3 ay süreliğine görevden uzaklaştırmıştı.

İbrahim Gökçek ile ilgili bir hâkimin daha paylaşımları ortaya çıkmıştı. İzmir Hâkimi Orhan Gazi Ertekin, İbrahim Gökçek'in öldüğü gün vefat haberinin son dakika olarak düşmesinden kısa süre sonra sosyal medya hesabında önce siyah sayfa paylaştı, ardından ölüm oruçlarıyla ilgili paylaşımlarda bulunmuştu. Demokrat Yargı Derneği Eş Başkanı da olan Hâkim Orhan Gazi Ertekin, Facebook'taki hesabından Gökçek'in ölüm haberi üzerine şunları yazmıştı:

"BİR MİLGRAM DENEYİNDEKİ DENEKLER MİYİZ?"

Ölüm oruçları bir karabasan gibi çöktü üstümüze ve hepimiz bir biçimde başa çıkmaya çalışıyoruz. Yaşam ile ölümün sınırında düşünmeye ve davranmaya davet edildiğimiz böyle bir anda ikircikli davranışlar geliştirmeyecek bir toplum yoktur. Hayatımızın akışını bozan bir sorumluluk çağrısıdır bu çünkü ve hele de böyle bir dönemde üstesinden gelebilmek çok zordur. Huzursuzluk, şaşkınlık, kayıtsızlık, öfke, kin, nefret, hınç...

Ölüm orucu tercihinde bulunanlara yönelik -İktidara karşı kayıtsızlık duygusuna eşlik eden-bir öfke oldukça yaygın. Bazılarımız bu öfkeyi genel bir kayıtsızlığa dönüştürmeyi, bazılarımız ertelemeyi bazılarımız ise bir nefret ve hınca dönüştürmeyi tercih ediyor. Acıyla, öfkeyle, sorumluluk çağrısı ile başa çıkma biçimlerimiz bunlar... Yas biçimlerimiz...

ÇARESİZLİĞİMİZE EŞLİK EDEN...

Herkesi suçlamak, kendini suçlamak-dövünmek ve bir topluluğu suçlamak çabucak bulduğumuz teskin olma yollarımız... Bunlarsız çok istediğimiz "normal"e dönemiyoruz...

Aslında ölümü bilmiyoruz galiba ve hiç bilemeyeceğiz. Yaşam ve ölümü ve her ikisinin kopmaz bağını dert eden bir felsefi sorgulama birikimimiz de yok. Çok fazla geldi bu bize. Hiç davet edilmemeliydik galiba... Bir Milgram deneyindeki denekleriz sanki... Başa çıkamadığımız bir durum olduğu apaçık...

Ben kendi payıma başa çıkamadığımı kabul ediyorum..."

'YÜREĞİMİZ AVUCUMUZDA KULAĞIMIZ KAPIDAYDI GÜNLERDİR'

Hâkim Orhan Gazi Ertekin'in yine sosyal medya hesabı üzerinden 5 Mayıs'ta İbrahim Gökçek'in büyük bir resminin de bulunduğu ölüm orucuna ara vermesine ilişkin haberi paylaşarak "Oh Allah'ım! Yüreğimiz avucumuzda kulağımız kapıdaydı günlerdir.." paylaşımında bulunması dikkatlerden kaçmamıştı. Ertekin, hakkında çıkan haberlere bir de tepki göstererek 'Bir insanın ölümden kurtulmasına üzülmemizi mi bekliyorsunuz siz? Ya da bir ölüme sevinmemiz mi isteniyor bizden? Utanmazlık işte...' ifadelerini paylaştı.

HSK HAREKETE GEÇTİ

HSK'nın İzmir hakimi Ertekin'in skandal paylaşımlarının ardından harekete geçerek soruşturma başlattığı ortaya çıktı. Hâkimler ve Savcılar Kurulu Orhan Gazi Ertekin hakkında 'terör örgütü propagandası' suçu kapsamında başlattığı soruşturma kapsamında birde müfettiş gönderdiği öğrenildi.

Atakan Irmak/Sabah