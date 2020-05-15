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    • 15.05.2020 13:33
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    maddeyi arabanın tavan lambasına saklamışlar!

    ’de, ekipleri ve bekçilerin yaptıkları iki farklı operasyonunda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan ilk operasyonda, şahısların otomobil ve evlerinde 100 gram bonzai, satışa hazır iki fişek halinde bonzai maddesi ele geçirildi. Bir diğer operasyonda ise durdurulan bir araçta tavan lambası içerisine zulalanmış halde satışa hazır 6 adet fişek halinde metamfetamin, 4 fişek skunk maddesi ve 1 fişek esrar ele geçirildi. Her iki operasyonda ‘ ticareti yapmak suçu’ nedeniyle 5 şüpheli gözaltına alındı.

    Arabanın tavan lambasından zula çıktı!

    'de, ekipleri ve 'gece kartalları' olarak anılan mahalle bekçilerinin yaptıkları çalışmalarda, 5 şüpheli gözaltına alınırken, çeşitli miktarda madde ele geçirildi.
    Edinilen bilgiye göre, Edirne merkez Çavuşbey Mahallesi Londra Asfaltı üzerinde 'gece kartalları' olarak anılan çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yapılan uygulamalarda, 4 şüpheli şahıs ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Şahısların otomobil ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 100 gram bonzai maddesi, satışa hazır iki fişek halinde bonzai maddesi ele geçirildi.



    ARABANIN TAVANINDAN ZULA ÇIKTI
    Edirne Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen bir diğer operasyonda ise durdurulan bir araçta tavan lambası içerisine zulalanmış halde satışa hazır vaziyette 6 adet fişek halinde metamfetamin, 4 fişek skunk maddesi ve 1 fişek esrar ele geçirilirken, 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
    Her iki farklı operasyonda da gözaltına alınan 5 şüpheli 'uyuşturucu madde ticareti yapmak suçu' nedeniyle Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

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