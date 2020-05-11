Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.05.2020 15:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.05.2020 15:32
    ABONE OL

    Hakim 'den DHKP-C’li ’e skandal destek

    DHKP-C sanığı olarak yargılanan üyesi 'e bir hakimden daha destek geldi. Karşıyaka Hakimi ’ın ardından Hakimi ’in de DHKP-C sanığı olarak yargılandığı sırada örgüt talimatıyla açlık grevine başlayıp geçtiğimiz günlerde kaldırıldığı hastanede ölen İbrahim Gökçek ile ilgili paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.

    Bir hakimden daha Gökçek'e skandal destek!

    İstanbul 37. 'nde DHKP-C terör örgütü yöneticiliği suçundan yargılanan üyesi , terör örgütünün talimatıyla başlattığı ölüm orucu sonucu 7 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti. İbrahim Gökçek'in cenazesini bahane eden DHKP-C'li militanlar gerek İstanbul Gazi Mahallesi'nde gerekse de Kayseri'de güvenlik güçlerine saldırmıştı. İbrahim Gökçek, DHKP-C terör örgütünün Okmeydanı'ndaki karargahında örgütün tepe yöneticilerine yapılan baskında sığınakta bulunup yakalanmıştı.

    DEMOKRAT YARGI DERNEĞİ EŞ BAŞKANI ÇIKTI
    Terör örgütünün talimatıyla ölüm orucuna girip hayatını kaybeden İbrahim Gökçek'e Karşıyaka Hakimi 'dan destek gelmiş, Pehlivan'ın Gökçek'i masumlaştıran skandal paylaşımları ardından HSK harekete geçmiş ve hakkında inceleme başlatmıştı.

    BİR DESTEK DE İZMİR HAKİMİNDEN
    İbrahim Gökçek ile ilgili bir hakimin daha paylaşımları ortaya çıktı. Hâkimi , İbrahim Gökçek'in öldüğü gün vefat haberinin son dakika olarak düşmesinden kısa süre sonra hesabında önce siyah sayfa paylaştı, ardından ölüm oruçlarıyla ilgili paylaşımlarda bulundu.

    Demokrat Yargı Derneği Eş Başkanı da olan Ertekin, Facebook'taki hesabından Gökçek'in ölüm haberi üzerine şunları yazdı:

    "Bir Milgram Deneyindeki Denekler miyiz?

    Ölüm oruçları bir karabasan gibi çöktü üstümüze ve hepimiz bir biçimde başa çıkmaya çalışıyoruz. Yaşam ile ölümün sınırında düşünmeye ve davranmaya davet edildiğimiz böyle bir anda ikircikli davranışlar geliştirmeyecek bir toplum yoktur. Hayatımızın akışını bozan bir sorumluluk çağrısıdır bu çünkü ve hele de böyle bir dönemde üstesinden gelebilmek çok zordur. Huzursuzluk, şaşkınlık, kayıtsızlık, öfke, kin, nefret, hınç...

    Ölüm orucu tercihinde bulunanlara yönelik -İktidara karşı kayıtsızlık duygusuna eşlik eden-bir öfke oldukça yaygın. Bazılarımız bu öfkeyi genel bir kayıtsızlığa dönüştürmeyi, bazılarımız ertelemeyi bazılarımız ise bir nefret ve hınca dönüştürmeyi tercih ediyor. Acıyla, öfkeyle, sorumluluk çağrısı ile başa çıkma biçimlerimiz bunlar... Yas biçimlerimiz...

    Çaresizliğimize eşlik eden...

    Herkesi suçlamak, kendini suçlamak-dövünmek ve bir topluluğu suçlamak çabucak bulduğumuz teskin olma yollarımız... Bunlarsız çok istediğimiz "normal"e dönemiyoruz...

    Aslında ölümü bilmiyoruz galiba ve hiç bilemeyeceğiz. Yaşam ve ölümü ve her ikisinin kopmaz bağını dert eden bir felsefi sorgulama birikimimiz de yok. Çok fazla geldi bu bize. Hiç davet edilmemeliydik galiba... Bir Milgram deneyindeki denekleriz sanki... Başa çıkamadığımız bir durum olduğu apaçık...

    Ben kendi payıma başa çıkamadığımı kabul ediyorum..."

    'YÜREĞİMİZ AVUCUMUZDA KULAĞIMIZ KAPIDAYDI GÜNLERDİR'

    Hâkim Orhan Gazi Ertekin'in yine sosyal medya hesabı üzerinden 5 Mayıs'ta İbrahim Gökçek'in büyük bir resminin de bulunduğu ölüm orucuna ara vermesine ilişkin haberi paylaşarak "Oh Allah'ım! Yüreğimiz avucumuzda kulağımız kapıdaydı günlerdir.." paylaşımında bulunması dikkatlerden kaçmadı.

    ATAKAN IRMAK-SABAH

    Haberler Güncel Hakim Orhan Gazi Ertekin'den DHKP-C’li İbrahim Gökçek’e skandal destek
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri