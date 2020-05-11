İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde DHKP-C terör örgütü yöneticiliği suçundan yargılanan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, terör örgütünün talimatıyla başlattığı ölüm orucu sonucu 7 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti. İbrahim Gökçek'in cenazesini bahane eden DHKP-C'li militanlar gerek İstanbul Gazi Mahallesi'nde gerekse de Kayseri'de güvenlik güçlerine saldırmıştı. İbrahim Gökçek, DHKP-C terör örgütünün Okmeydanı'ndaki karargahında örgütün tepe yöneticilerine yapılan baskında sığınakta bulunup yakalanmıştı.

DEMOKRAT YARGI DERNEĞİ EŞ BAŞKANI ÇIKTI

Terör örgütünün talimatıyla ölüm orucuna girip hayatını kaybeden İbrahim Gökçek'e Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan'dan destek gelmiş, Pehlivan'ın Gökçek'i masumlaştıran skandal paylaşımları ardından HSK harekete geçmiş ve hakkında inceleme başlatmıştı.

BİR DESTEK DE İZMİR HAKİMİNDEN

İbrahim Gökçek ile ilgili bir hakimin daha paylaşımları ortaya çıktı. İzmir Hâkimi Orhan Gazi Ertekin, İbrahim Gökçek'in öldüğü gün vefat haberinin son dakika olarak düşmesinden kısa süre sonra sosyal medya hesabında önce siyah sayfa paylaştı, ardından ölüm oruçlarıyla ilgili paylaşımlarda bulundu.

Demokrat Yargı Derneği Eş Başkanı da olan Hâkim Orhan Gazi Ertekin, Facebook'taki hesabından Gökçek'in ölüm haberi üzerine şunları yazdı:

"Bir Milgram Deneyindeki Denekler miyiz?

Ölüm oruçları bir karabasan gibi çöktü üstümüze ve hepimiz bir biçimde başa çıkmaya çalışıyoruz. Yaşam ile ölümün sınırında düşünmeye ve davranmaya davet edildiğimiz böyle bir anda ikircikli davranışlar geliştirmeyecek bir toplum yoktur. Hayatımızın akışını bozan bir sorumluluk çağrısıdır bu çünkü ve hele de böyle bir dönemde üstesinden gelebilmek çok zordur. Huzursuzluk, şaşkınlık, kayıtsızlık, öfke, kin, nefret, hınç...

Ölüm orucu tercihinde bulunanlara yönelik -İktidara karşı kayıtsızlık duygusuna eşlik eden-bir öfke oldukça yaygın. Bazılarımız bu öfkeyi genel bir kayıtsızlığa dönüştürmeyi, bazılarımız ertelemeyi bazılarımız ise bir nefret ve hınca dönüştürmeyi tercih ediyor. Acıyla, öfkeyle, sorumluluk çağrısı ile başa çıkma biçimlerimiz bunlar... Yas biçimlerimiz...

Çaresizliğimize eşlik eden...

Herkesi suçlamak, kendini suçlamak-dövünmek ve bir topluluğu suçlamak çabucak bulduğumuz teskin olma yollarımız... Bunlarsız çok istediğimiz "normal"e dönemiyoruz...

Aslında ölümü bilmiyoruz galiba ve hiç bilemeyeceğiz. Yaşam ve ölümü ve her ikisinin kopmaz bağını dert eden bir felsefi sorgulama birikimimiz de yok. Çok fazla geldi bu bize. Hiç davet edilmemeliydik galiba... Bir Milgram deneyindeki denekleriz sanki... Başa çıkamadığımız bir durum olduğu apaçık...

Ben kendi payıma başa çıkamadığımı kabul ediyorum..."

'YÜREĞİMİZ AVUCUMUZDA KULAĞIMIZ KAPIDAYDI GÜNLERDİR'

Hâkim Orhan Gazi Ertekin'in yine sosyal medya hesabı üzerinden 5 Mayıs'ta İbrahim Gökçek'in büyük bir resminin de bulunduğu ölüm orucuna ara vermesine ilişkin haberi paylaşarak "Oh Allah'ım! Yüreğimiz avucumuzda kulağımız kapıdaydı günlerdir.." paylaşımında bulunması dikkatlerden kaçmadı.

ATAKAN IRMAK-SABAH