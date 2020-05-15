İstanbul'da yaşayan 70 yaşındaki Fatma Alev Yalçınkaya, 46 günlük koronavirüs tedavisinin ardından alkışlarla taburcu oldu. Komşusundan geçtiğini düşündüğü virüse ailecek yakalanan Yalçınkaya, "Eşimi bu hastalıktan kaybettim. Çok şükür ben bu günlere gelebildim. Minnet doluyum. Doktorlarımız bana hayat verdi" dedi.

Komşularında çıkan koronavirüsün ardından doktora müracaat eden Yalçınkaya ailesinin 3 ferdinde korona pozitif çıktı. Koronavirüsten dolayı eşini kaybeden 70 yaşındaki Fatma Alev Yalçınkaya, dün alkışlar eşliğinde hastaneden taburcu oldu. 46 gün tedavi gören ve 8 gün yoğun bakımda mücadele eden Fatma teyze, şeker ve tansiyon hastası olmasına rağmen yeniden sağlığına kavuştu.

"MİNNET DOLUYUM"

46 günlük tedavide yaşadıklarını anlatan Yalçınkaya, "Her şey mükemmeldi. Minnet doluyum. Doktorlarımız olmak üzere bütün çalışanlar bana çok güzel baktılar. Önce Allah sonra onlar… Her zaman, her yerde bunu minnetle anacağım" dedi.