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    • 15.05.2020 13:13
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    Son dakika: Gençlik ve , 'i etti

    Son dakika haberi... Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile kapsamında 'i etti.

    Kasapoğlu'ndan anlamlı ziyaret

    başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek 'ün mozolesine geldi.

    Kasapoğlu'nun, mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu.

    Buradaki törenin ardından Bakan Kasapoğlu, Misak-ı Milli Kulesi'nde bulunan Özel Defteri'ni imzaladı.

    Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, deftere şunları yazdı:

    "Aziz Atatürk;

    'nın başladığı bugün ülkemizin dört bir tarafında kalbi bizimle atan gençlerimizi temsilen huzurunuzdayız.

    Ülkemizin istikbalini emanet ettiğiniz yeni nesiller; cumhuriyete, demokrasiye ve hukuk devletimize sadakatle sahip çıkıyor.

    Bugün dünyanın en saygın demokratik düzenine sahibiz. adaleti ve merhametiyle dünyaya örnek olmaya devam ediyor.

    Bu zor pandemi günlerinde bütün mağdur ve mazlum milletlerin elinden tutuyoruz.

    Sizin ve istiklalimiz için şehadete yürüyen kahramanlarımızın emanetine son nefesimize kadar sahip çıkacağız.

    Ruhunuz şad olsun."

    te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyuldu.

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