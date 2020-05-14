Son dakika haberine göre; Vefa Sosyal Destek grubu kapsamında, karantinaya alınan Özalp ilçesi Eğribilen Mahallesi'ne yardım götüren Özalp Belediyesi ekibi köye yardım dağıtıp ilçe merkezine dönerken silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda belediye çalışanı ile bir sivil şehit oldu.

Vefa Sosyal Destek grubu kapsamında, karantinaya alınan Özalp ilçesi Eğribilen Mahallesi'ne yardım götüren Özalp Belediyesi ekibi köye yardım dağıtıp ilçe merkezine dönerken silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda belediye çalışanı ile bir sivil şehit oldu.

Saldırı ile ilgili Van Valiliği'nden yapılan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"14 Mayıs 2020 günü pandemi tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Özalp ilçesi Eğribelen Mahallesi'ne Vefa Sosyal Destek Grubu kapsamında 65 HD 084 plakalı araç ile yardım götüren Özalp Belediyesi ekibinin köye yardım dağıtıp ilçe merkezine dönerken, Mehmetalan Mahallesi yakınlarında saat 12.00 sıralarında arkalarından yaklaşan bir araç içerisinde bulunan kişi veya kişiler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırıya uğramıştır.

Saldırıyı gerçekleştiren araç olay yerinden kaçmıştır. Saldırıda bir belediye çalışanımız ile ilçe merkezine dönerken yoldan aldıkları bir sivil vatandaşımız olay yerinde hayatlarını kaybetmiş, araçta bulunan diğer belediye çalışanımız ise saldırıdan yaralı olarak kurtulmuş ve Özalp Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Saldırganların yakalanması için bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatılmıştır. Ayrıca olay ile ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır.''

KALLEŞ SALDIRI SONRASI AK PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Vefa sosyal destek grubuna yönelik kalleş saldırının ardından ilk açıklamayı yaptı. Sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayan Çelik şu ifadeleri kullandı:

Terör örgütü PKK insanlık dışı lanetli terör eylemlerine bu salgın günlerinde de devam ediyor. Van'da PKK'lı teröristlerce #VefaSosyalDestekGrubu görevlilerini taşıyan araca yönelik saldırıda 2 kardeşimiz şehit oldu... Allah rahmet eylesin. Hepsinin hesabı sorulur, soruluyor.

Devletimiz bu hain terör örgütüne, mübarek Ramazan günü gerçekleştirdiği bu alçak saldırının hesabını soracaktır.

Siyaset şemsiyesi altında PKK, FETÖ ve DHKP-C gibi terör örgütlerine payanda olanlara da bunun hesabını hem devletimiz hem milletimiz soracaktır! — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 14, 2020

BİR AÇIKLAMA DA İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'NDAN

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan da saldırıya sert sözlerle tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Altun şu ifadeleri kullandı:

PKK, Van'da Vefa Sosyal Destek Grubuna yönelik alçak bir saldırıda bulundu. Ne yazık ki görevinin başındaki iki vatandaşımız şehit düştü. Bu iki vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. PKK'lı teröristler yine iyiliği, kardeşliği hedef aldı.

Devletimiz bu hain terör örgütüne, mübarek Ramazan günü gerçekleştirdiği bu alçak saldırının hesabını soracaktır.

Siyaset şemsiyesi altında PKK, FETÖ ve DHKP-C gibi terör örgütlerine payanda olanlara da bunun hesabını hem devletimiz hem milletimiz soracaktır!