RAMAZAN İMSAKİYE
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Dünya AP'nin Türkiye'den servis ettiği bu fotoğrafları konuşuyor! Türkiye her adımıyla dünyaya örnek oluyor

Koronavirüs ile mücadelede Türkiye'nin hamleleri tüm dünyanın gündeminde. Kısa sürede çabuk reaksiyon gösteren Türkiye, pek çok dünya ülkesine örnek oldu. Bu kapsamda CNN, BBC ve Reuters'tan sonra bu kez Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı İstanbul'dan dünyaya fotoğraflar servis etti. İşte coronavirüs mücadelesi ile tüm dünyaya örnek olan Türkiye'nin defin işlemlerinin ayrıntıları.

14.05.2020 14:33 - Son Güncelleme: 14.05.2020 14:33
Dünya AP'nin Türkiye'den servis ettiği bu fotoğrafları konuşuyor! Türkiye her adımıyla dünyaya örnek oluyor

Dünya medyasının Türkiye'nin corona virüse karşı verdiği savaşa ilgisi devam ediyor. CNN, BBC ve Reuters'tan sonra bu kez Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı İstanbul'dan dünyaya fotoğraflar servis etti.

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Dünya AP'nin Türkiye'den servis ettiği bu fotoğrafları konuşuyor! Türkiye her adımıyla dünyaya örnek oluyor

'Virüs Türklerin cenaze ve defin usullerini değiştirdi' başlığıyla haberini sunan AP, İstanbul Beykoz'daki Baklacı Mezarlığı ile Zincirlikuyu'daki morg ve gasilhaneyi görüntüledi.

Dünya AP'nin Türkiye'den servis ettiği bu fotoğrafları konuşuyor! Türkiye her adımıyla dünyaya örnek oluyor

Zincirlikuyu'daki morgda cenazelerin kefenlenmesini kadrajına alan AP, corona virüs kurbanlarını son yolculuğuna hazırlayan ekiplerin tepeden tırnağa koruyucu kıyafet giydiğini bildiriyor.

Dünya AP'nin Türkiye'den servis ettiği bu fotoğrafları konuşuyor! Türkiye her adımıyla dünyaya örnek oluyor

AP'nin kareleri arasında, Zincirlikuyu'da Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren kadınların cenazelerini yıkayıp kefenleyen kadın gassallar da yer aldı.

Dünya AP'nin Türkiye'den servis ettiği bu fotoğrafları konuşuyor! Türkiye her adımıyla dünyaya örnek oluyor

İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kadın gassallardan Eda Elal, AP foto muhibiri Emrah Gürel'e poz veriyor.

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