Dünya AP'nin Türkiye'den servis ettiği bu fotoğrafları konuşuyor! Türkiye her adımıyla dünyaya örnek oluyor
Koronavirüs ile mücadelede Türkiye'nin hamleleri tüm dünyanın gündeminde. Kısa sürede çabuk reaksiyon gösteren Türkiye, pek çok dünya ülkesine örnek oldu. Bu kapsamda CNN, BBC ve Reuters'tan sonra bu kez Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı İstanbul'dan dünyaya fotoğraflar servis etti. İşte coronavirüs mücadelesi ile tüm dünyaya örnek olan Türkiye'nin defin işlemlerinin ayrıntıları.
14.05.2020 14:33
- Son Güncelleme: 14.05.2020 14:33
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