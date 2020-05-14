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    • 14.05.2020 17:13
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    Gaziantep'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında a ürün satışı yasaklandı!

    , koronavirüs sürecinde alınan tedbirler bağlamında a ürün satışını yasakladı. hesabı üzerinden açıklama yapan , "Gaziantep il genelinde, bayram alışverişi başta olmak üzere sokaklarda seyyar satıcıların ürün satması yasaklanmıştır. Yoğunluğu azaltmak için; bayrama kadar olan sürede sebze meyve pazarlarıyla giyim pazarlarını ayırarak, farklı günlerde hizmet vermeleri sağlanacaktır" dedi.

    Seyyar satıcılara ürün satışı yasaklandı!

    , koronavirüs tedbirleri kapsamında ın sokakta ürün satışının yasaklandığını duyurdu.
    Kentte artan koronavirüs vakalarının önüne geçmek için Gaziantep Valiliği ek tedbirler aldı. Bayrama sayılı günler kala alınan tedbirlerle alışverişe çıkan vatandaşların çarşı ve pazardaki yoğunluklarının düşürülmesi amaçlanıyor. Yeni tedbirlerle ilgili hesabından açıklama yapan , "Gaziantep il genelinde, bayram alışverişi başta olmak üzere sokaklarda seyyar satıcıların ürün satması yasaklanmıştır. Yoğunluğu azaltmak için; bayrama kadar olan sürede sebze meyve pazarlarıyla giyim pazarlarını ayırarak, farklı günlerde hizmet vermeleri sağlanacaktır" dedi.

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