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    • 14.05.2020 18:30
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan mesajı

    Son dakika haberine göre Başkan hesapları üzerinden 14 Mayıs 'ne özel bir mesaj yayınladı. Başkan Erdoğan yayınladığı mesajında, "Her zaman yanında olduğumuz, her koşulda desteklediğimiz, üretimimizin, kendi kendimize yeter olabilmenin teminatı olan, toprak dostu tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs #DünyaÇiftçilerGünü’nü tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

    Son dakika haberine göre Başkan hesapları üzerinden 14 Mayıs 'ne özel bir mesaj yayınladı.




    Başkan Erdoğan yayınladığı mesajında, "Her zaman yanında olduğumuz, her koşulda desteklediğimiz, üretimimizin, kendi kendimize yeter olabilmenin teminatı olan, toprak dostu tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs #DünyaÇiftçilerGünü'nü tebrik ediyorum.

    El ele vererek ülkemizi tarımda en ileriye taşımayı sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.



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