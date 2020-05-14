Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesapları üzerinden 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'ne özel bir mesaj yayınladı.

Her zaman yanında olduğumuz, her koşulda desteklediğimiz, üretimimizin, kendi kendimize yeter olabilmenin teminatı olan, toprak dostu tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs #DünyaÇiftçilerGünü'nü tebrik ediyorum.



El ele vererek ülkemizi tarımda en ileriye taşımayı sürdüreceğiz. pic.twitter.com/VPks7txZgM — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 14, 2020

Başkan Erdoğan yayınladığı mesajında,

El ele vererek ülkemizi tarımda en ileriye taşımayı sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.







