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    • 13.05.2020 23:28
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 13 Mayıs Türk Dil Bayramı paylaşımı

    Son dakika haberine göre Başkan , sosyal medya hesabından 13 Mayıs Türk Dil Bayramı ile ilgili videolu bir paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Türkçe konuşacağız'' dedik, ülkemizin menfaatlerini ve mazlumların hakkını hep Türkçe savunduk... Bundan sonra da hak ve adalet mücadelemizi Türkçe konuşarak vereceğiz." dedi.

    Başkan Erdoğan'dan 13 Mayıs Türk Dil Bayramı paylaşımı
    Başkan , sosyal medya hesabından 13 Mayıs Türk Dil Bayramı ile ilgili videolu bir paylaşımda bulundu.

    Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Türkçe konuşacağız'' dedik, ülkemizin menfaatlerini ve mazlumların hakkını hep Türkçe savunduk... Bundan sonra da hak ve adalet mücadelemizi Türkçe konuşarak vereceğiz. 13 Mayıs Türk Dil Bayramı'nı tebrik ediyorum. " dedi.












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