Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 13 Mayıs Türk Dil Bayramı paylaşımı

"Türkçe konuşacağız'' dedik, ülkemizin menfaatlerini ve mazlumların hakkını hep Türkçe savunduk... Bundan sonra da hak ve adalet mücadelemizi Türkçe konuşarak vereceğiz.



13 Mayıs Türk Dil Bayramı'nı tebrik ediyorum. 🇹🇷 pic.twitter.com/8Xtyd4hRfV