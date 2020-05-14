RAMAZAN İMSAKİYE
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Talimatı Başkan Erdoğan vermişti! İşte Atatürk Havalimanı'ndaki pandemi hastanesinin son durumu

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Atatürk Havalimanı'nın olduğu bölgeye inşa edilen pandemi hastanesinde sona yaklaşıldı. Bazı bölümleri tamamlanan ve Ramazan Bayramı sonrası açılışı planlanan hastanenin son durumu havadan görüntülendi.

14.05.2020 10:37 - Son Güncelleme: 14.05.2020 10:44
Talimatı Başkan Erdoğan vermişti! İşte Atatürk Havalimanı'ndaki pandemi hastanesinin son durumu

Atatürk Havalimanı içinde inşa edilen bin yataklı salgın hastanesinde sona yaklaşıldı. Bazı bölümleri tamamlanan salgın hastanesindeki son durum havadan görüntülendi.

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Talimatı Başkan Erdoğan vermişti! İşte Atatürk Havalimanı'ndaki pandemi hastanesinin son durumu

Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın incelemelerde bulunduğu Atatürk Havalimanı'ndaki salgın hastanesi inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.

Talimatı Başkan Erdoğan vermişti! İşte Atatürk Havalimanı'ndaki pandemi hastanesinin son durumu

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımına başlanan salgın hastanesi inşaatındaki son durum havadan görüntülendi.

Talimatı Başkan Erdoğan vermişti! İşte Atatürk Havalimanı'ndaki pandemi hastanesinin son durumu

İnşaat alanında çok sayıda iş makinesi ve işçi gün 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız bir şekilde çalışıyor.

Talimatı Başkan Erdoğan vermişti! İşte Atatürk Havalimanı'ndaki pandemi hastanesinin son durumu

8 Nisan'da yapımına başlanan hastanenin 45 günde bitirilmesi planlanıyor.

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