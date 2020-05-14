Haberler
Galeri
Güncel
Talimatı Başkan Erdoğan vermişti! İşte Atatürk Havalimanı'ndaki pandemi hastanesinin son durumu
Talimatı Başkan Erdoğan vermişti! İşte Atatürk Havalimanı'ndaki pandemi hastanesinin son durumu
Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Atatürk Havalimanı'nın olduğu bölgeye inşa edilen pandemi hastanesinde sona yaklaşıldı. Bazı bölümleri tamamlanan ve Ramazan Bayramı sonrası açılışı planlanan hastanenin son durumu havadan görüntülendi.
14.05.2020 10:37
- Son Güncelleme: 14.05.2020 10:44
Atatürk Havalimanı içinde inşa edilen bin yataklı salgın hastanesinde sona yaklaşıldı. Bazı bölümleri tamamlanan salgın hastanesindeki son durum havadan görüntülendi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın incelemelerde bulunduğu Atatürk Havalimanı'ndaki salgın hastanesi inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımına başlanan salgın hastanesi inşaatındaki son durum havadan görüntülendi.
İnşaat alanında çok sayıda iş makinesi ve işçi gün 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız bir şekilde çalışıyor.
8 Nisan'da yapımına başlanan hastanenin 45 günde bitirilmesi planlanıyor.