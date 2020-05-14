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    • 14.05.2020 18:15
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    'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

    ’nın ilçesinde, ticareti yaptığı tespit edilen K.Ç. isimli şahıs takibe alındı. Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda K.Ç., Ü.K. ve O.K. isimli şahıslar arasında gerçekleşen alışveriş esnasında suçüstü yakalandı. Yapılan üst aramasında birer gram olarak paketlenmiş halde toplam 10 paket 10 gram eroin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

    Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

    'nın ilçesinde alınan istihbari bilgiler sonrası uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen üç kişinin üzerinde 10 paket eroin ele geçirildi.
    Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri Köyceğiz İlçesinde oturan K.Ç. isimli şahsın ticareti yaptığı bilgisini aldı. Belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda K.Ç., Ü.K. ve O.K. isimli şahıslar aralarında gerçekleşen alışveriş esnasında suçüstü yakalandı.

    10 PAKET EROİN MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ

    Şahıslar üzerinde yapılan aramada, satışa hazır birer gram olarak paketlenmiş halde toplam 10 paket 10 gram eroin maddesi ele geçirildi.
    Olayla ilgili olarak K.Ç., Ü.K. ve O.K. isimli şahıslar gözaltına alınmalarının ardından çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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