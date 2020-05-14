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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan ve 'e geçmiş olsun telefonu

    Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavi altına alınan Beşiktaş Kulübü Başkanı ve beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Spor Kulübü Başkanı 'i de arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

    Başkan Erdoğan'dan Cengiz ve Çebi'ye telefon

    Başkan , koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavi altına alınan Beşiktaş Kulübü Başkanı ve beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Spor Kulübü Başkanı 'i de arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

    İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon görüşmesinde, sağlık durumu hakkında bilgi aldığı Çebi'ye ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun temennisinde bulundu.

    GALATSARAY BAŞKANI CENGİZ'E GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU
    Başkan Erdoğan başarılı bir beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

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