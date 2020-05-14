Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.05.2020 00:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.05.2020 00:11
    ABONE OL

    Dominik, ve 'dan getirilen Türk vatandaşları Çorlu'da karantinaya alındı

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında Güney Amerika ülkeleri , ve ’dan getirilen 64 Türk vatandaşı, ’ın Çorlu ilçesindeki öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

    Güney Amerika'dan getirilen vatandaşlara karantina

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında Dominik Cumhuriyeti, El Salvador ve Küba'da bulunan 64 Türk vatandaşı uçakla İstanbul'a getirildi.

    İstanbul'dan alınarak, 3 ayrı otobüse bindirilen 64 kişi, Çorlu'ya getirildi. Türk vatandaşları sağlık kontrolünden geçirildikten sonra 14 gün karantinada kalacakları KYK Çorlu Öğrenci Yurdu'na getirildi.

    Afet ve Acil Durum Genel Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile sağlık ekipleri de yurt binasında vatandaşların gelişi sırasında tedbir aldı.

    Tek tek sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar 14 gün süreyle karantina altında tutulacakları yurt binasına alındı.
    Haberler Güncel Dominik, El Salvador ve Küba'dan getirilen Türk vatandaşları Çorlu'da karantinaya alındı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri