Afet ve Acil Durum Genel Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile sağlık ekipleri de yurt binasında vatandaşların gelişi sırasında tedbir aldı.

Tek tek sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar 14 gün süreyle karantina altında tutulacakları yurt binasına alındı.