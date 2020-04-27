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    • 27.04.2020 22:46
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    'ta bombalı saldırı! Yaralılar var

    ’nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezinde bir dükkana yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 5 sivil yaralandı. Olay yerinde incelemelerde bulunan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü / tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

    El Bab'ta bombalı saldırı!

    'nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezinde bir dükkana yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 5 sivil yaralandı.

    ULU CAMİ YAKININDA SALDIRDILAR
    'yla terörden arındırılan Bab ilçe merkezinde, Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından bakımı ve restorasyonu yapılan Ulu Cami çevresindeki bir kasapta patlama meydana geldi.

    Görgü tanıkları 5 sivilin yaralandığı patlamadan dakikalar önce iki sivilin ellerindeki poşetleri emanet olarak bıraktığını aktardı.

    Patlama nedeniyle çevrede hasar meydana geldi.

    SALDIRININ YPG/PKK TARAFINDAN DÜZENLENDİĞİ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR
    Olay yerinde incelemelerde bulunan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü / tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

    Bab, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütü 'tan 23 Şubat 2016'da kurtarılmıştı.

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