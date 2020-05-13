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    • 13.05.2020 19:05
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    Son dakika: 13 Mayıs vaka sayılarını açıkladı

    Son dakika haberine göre, Twitter üzerinden 13 Mayıs vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Son 24 saatte 2 bin 826 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 101 bin 715 oldu.

    Bakan Koca koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
    Twitter üzerinden 13 Mayıs vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.




    Bakan Koca yaptığı açıklamada, "YOĞUN BAKIMDAKİ HASTA SAYIMIZ İLK KEZ 1.000'in altına düştü. İyileşen hasta sayımız 100.000'i aştı. Toplam test sayımız yaklaşık 1,5 milyon. Virüse karşı asıl gücümüz: Maske + 1,5 Metre Sosyal Mesafe. Risk, en çok kalabalık ortamlarda. Uzak duralım." ifadelerine yer verdi.



    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13 Mayıs koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
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