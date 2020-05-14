MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Van'ın Özalp ilçesinde karantinaya alınan bir mahalleden dönen Vefa Sosyal Destek Grubu'nun içerisinde bulunduğu araca saldırıp iki kardeşimizin şehadetine neden olan hainleri lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İnanıyorum ki, terörün kökü kazınacaktır" dedi.



İçinden geçtiğimiz ve bütün ağırlığını hissettiğimiz KOVİD-19 salgını hayata bakışımızı, sosyal ve toplumsal ilişkilerimizi, siyasi ve ekonomik iletişimimizi müessir derecede tayin, hatta tevzi ve teçhiz etmektedir. "Yeni Normal"in tesiri "Eski Normal"den farklı olacaktır. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) May 14, 2020